La mujer se reivindica como científica

Sociedad

La presentadora del Tiempo de AragónTV, Eva Berlanga, ha participado en la mesa redonda sobre la divulgación científica

Zaragoza.- Este sábado, 11 de febrero, se ha celebrado en la capital aragonesa el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una iniciativa organizada por la plataforma “11defebrero.org” y a la que se han unido el Ayuntamiento de Zaragoza, el CITA y el Instituto Aragonés de la Mujer, entre otras instituciones y organizaciones.

Uno de los primeros actos ha tenido lugar en la Casa Amarilla, una galería-librería de reciente creación, desde la que se invitaba a todos los zaragozanos a una lectura del libro “Las Mujeres en la Luna”, de Daniel Roberto Altschuler y Fernando J. Ballesteros. La obra narra la historia de las 28 mujeres científicas que dan nombre a solo 28 de los 1.586 cráteres que tiene la Luna. “De lo que se trata es de dar a conocer la historia de estas mujeres hoy olvidadas, porque si leemos sus nombres, a la mayoría no nos dicen nada. Quitando a Hipatia o Marie Curie, el resto nos preguntamos: ¿Quiénes son? Y resulta que fueron fundamentales para conocer el universo”, explica Chus Tudelilla, directora de la Casa Amarilla.

La jornada ha continuado en la Casa de la Mujer. Allí ha tenido lugar una visita guiada a la exposición “Bienvenido a la Nanodimensión” y talleres como “Demostraciones Nano” y “Construcción de Fullenero”. Pero el acto más destacado ha sido una mesa redonda bajo el título “La divulgación científica: una herramienta para la igualdad”. Moderada por la jefa de informativos de Aragón Radio, Carmen Ruiz, ha contado con investigadoras como la presentadora del Tiempo en Aragón TV, Eva Berlanga; la directora de suplemento Tercer Milenio del Heraldo de Aragón, Pilar Perla; el premio Nacional de Enseñanza y Divulgación de Física, Pablo Nacenta; y el doctor en Biomedicina, Pablo Barrecheguren.

En esta mesa, se ha resaltado la importancia de difundir entre los más pequeños la igualdad entre niños y niñas para que, en un futuro, no tengan miedo a sentirse inferiores. “Si se estudian desde cuándo los estereotipos empiezan a pesar, encontramos que desde los seis años las niñas se creen menos brillantes que los niños. Esto es tremendo cuando además no es así y sus resultados académicos muchas veces son mejores”, ha resaltado Pilar Perla.

En este sentido, juegan un papel importante los medios de comunicación. “Hay que hacer visible a la mujer y que las niñas vean que la ciencia es un campo estupendo de estudio”, ha remarcado Berlanga. “Si desde los medios de comunicación damos esos modelos de voces femeninas y autoridad como fuentes o expertas, tal vez las niñas tengan más libertad a la hora de elegir qué quieren ser de mayores y no les pesen tanto los estereotipos”, ha mantenido Perla.

También se ha mirado al futuro. Eva Berlanga ha afirmado que “este es un camino que ya ha empezado. El futuro es de la mujer, igual que del hombre, en el campo de la ciencia. Queda todavía mucho por hacer pero veo el futuro claro”. Del mismo modo, Pilar Perla ha defendido que “tenemos que concienciarnos más de que hay que seguir trabajando por la igualdad. A veces pensamos que ya la hemos conseguido. Pensamos que hay una libertad porque hace décadas la mujer no podía ni ir a la Universidad. Pero esto no es real porque esos estereotipos están pesando en las decisiones de una niña. Los juguetes con los que juega la están dirigiendo hacia una serie de roles que muchas veces no son el de ingeniera, por ejemplo”.

Otras actividades

A esta jornada se han sumado organizaciones como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) o el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). El CITA ha organizando una exposición del 14 al 17 de febrero en la biblioteca del centro con el nombre “Mujeres investigadoras en el CITA: 1965-2017”. En la muestra, se podrá conocer una selección de las publicaciones de todas las investigadoras que han trabajado en el centro desde los comienzos hasta nuestros días. Una iniciativa organizada por la biblioteca del CITA con el objetivo de exponer fondos bibliográficos de mujeres que trabajan en investigación agroalimentaria.

Para fomentar la presencia de las mujeres en estos ámbitos en estos ámbitos, desde el IAM se trabaja en un programa de actividades que se desarrollan a lo largo de todo el curso en los centros escolares. El año pasado se puso en marcha el proyecto “Una ingeniera en cada cole”, que tiene como objetivo visibilizar y reforzar el trabajo que llevan a cabo las mujeres ingenieras y tecnólogas. Para ello se llevaron a cabo 20 talleres en centros de Infantil, Primaria y Secundaria en los que participaron unos 1.000 escolares. Los talleres los impartieron más de 40 ingenieras y tecnólogas. Este proyecto seguirá desarrollándose a lo largo de 2017.