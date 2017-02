El Principal acoge un intenso drama familiar adaptado de la obra de Tennesse Williams

Cultura

La obra se podrá ver este viernes y sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 18.30 horas

Zaragoza.- "Una gata sobre el tejado de zinc caliente", uno de los clásicos de Tennessee Williams, llega al Teatro Principal con un lavado de cara. Y es que la directora Amelia Ochandiano a versionado el último texto que Williams escribió de esta obra. "Es un texto magnífico. He escogido el que revisó para darle más protagonismo al abuelo, que es el personaje que interpreta Juan Diego", ha explicado Ochandiano.

Pero Juan Diego estará acompañado por otros grandes rostros de la televisión y el teatro: Maggie Civantos, Eloy Azorín, Marta Molina, José Luis Patiño y Ana Marzoa se unen sobre las tablas para representar un intenso drama familiar en el que se conjugan las emociones con los grandes conflictos universales como son las muerte, el sexo o la represión.

Desde la dirección, Ochandiano ha explicado que se trata de un elenco muy diferente, pero que ha sido "maravillo trabajar con todos ellos". "He sufrido mucho, también me he sentido como una entrenador de fútbol. Y es que, para mí, el ambiente de vestuario es muy importante", ha indicado. Además, Ochandiano ha apuntado que se trata de una función muy exigente y difícil, "es un recorrido emocional tremendo".

Por su parte, el actor Juan Diego ha hecho hincapié en la importancia de "la verdad en los personajes". "Mi personaje es un mierda, pero yo lo quiero. He aprendido a quererlo. Porque hay que aportar la verdad y saber defender bien sus pensamientos", ha anotado. Además, tanto la directora como el actor han coincidido en que se trata de un personaje "duro", ya que conjuga aristas de humor y cotidianidad.

Ambos han bromeado sobre la forma de trabajar juntos. "Somos muy pesados. Los dos. Por eso nos hemos llevado bien. Antes los admiraba, ahora es todo un ejemplo", ha alegado Ochandiano.

Asimismo, Juan Diego ha explicado que para él, para interpretar un personaje, debe ser en una historia que sirva de algo. "No sirve con representarlo con palabras, debe estar dentro de ti", ha apostillado.

