Samaras y José Enrique no llegan para medirse al líder

El griego no llega a tiempo para el choque del sábado

Zaragoza.- El de este sábado no va a ser un partido cualquiera en La Romareda. El Real Zaragoza recibe al líder con muchos deberes, responsabilidades y esperanzas en su espalda, tantas que medirse al Levante supone que un triunfo no sea sumar tan sólo tres puntos, sino mucho más. Eso sí, y como ya es habitual, el técnico de la primera plantilla Raúl Agné ha confirmado la ausencia de tres futbolistas más que importantes dentro de sus esquemas.

No por esperada, la sanción de Marcelo Silva deja de ser dolorosa. "Es un jugador muy importante para nosotros porque nos da jerarquía, orden y que está rindiendo a un muy alto nivel, pero es habitual que cada semana tengamos que mover pieza", ha reconocido. No es la única ausencia significativa en la parcela defensiva, ya que José Enrique no termina de recuperarse y se perderá un encuentro más.

El tercero en cuestión es Georgios Samaras. Sobre el griego, Agné ha comentado que el propio jugador "todavía no se ve, acaba de llegar y encima es un futbolista muy grande que lleva parado desde noviembre", apelando a que sea cuanto antes cuando coja el ritmo competitivo. Eso sí, le ha calificado de "experimentado, con una calidad contrastada y versátil".

Otro de los nombres propios ha sido el de Manu Lanzarote. El barcelonés volvía a una convocatoria ante la Sociedad Deportiva Huesca, pero no contaba con minutos. Agné ha afirmado que "es un excelente futbolista al que pronto veremos jugar", esperando que lo haga "en su mejor versión, porque le necesitamos".

Momento también para hablar del Levante, al que ha definido como "el mejor equipo de la categoría y que juega con la humildad del más pequeño de la categoría, con una contundencia en el área muy grande", advirtiendo no obstante que los granotas "también saben contra quién juegan".

No ha querido quitarle Agné ni un ápice de importancia al encuentro, admitiendo que "es algo más porque juegas contra el líder" y "sería un buen momento en el campeonato para dar ese salto de calidad".

Salida de Juliá

Como no podía ser de otra manera, el técnico ha sido cuestionado por la salida de su principal apoyo en el club, Narciso Juliá. Al respecto, ha explicado que "es una noticia desagradable porque se va un gran zaragocista, un gran profesional y una excelente persona". Además, ha incidido en que "cuando se habla de la grandeza e historia de este club, él forma parte con otros muchos".