Ramón Millán: "En Teruel, ningún alcalde quiere que desaparezcan las diputaciones, y da igual el color político”

Ramón Millán lleva desde mayo de 2015 al frente de la DPT

Zaragoza.- Tras las elecciones de mayo de 2015, la Diputación de Teruel dio la sorpresa porque nadie esperaba que fuera el Partido Aragonés el que presidiera la institución. Sin embargo, la formación presentó su propio candidato a la investidura y consiguió el apoyo del Partido Popular.

De esta forma, el alcalde de Castellote, Ramón Millán, se ponía al frente de la institución provincial, una institución que defiende a ultranza. Desde entonces, su equipo está trabajando para estar al lado de los municipios y para ayudarles a luchar contra problemas tan graves en la provincia como la despoblación o el envejecimiento.

Dice que ya ha llegado el momento de dejar de hacer estudios para empezar a recolectar ideas. Ideas que reconoce que de momento no están sobre la mesa, por lo que está abierto a cualquier opción y propuesta para seguir luchando contra la pérdida de población.

También ha sido crítico el presidente en cuanto a la gestión del temporal de nieve que ha azotado Teruel en los últimos días, y espera que a partir de ahora se pueda actuar de forma más rápida.

Pregunta.- En junio llegará al ecuador de su mandato, ¿qué balance hace de estos meses?

Respuesta.- La Diputación es una institución cercana a los problemas que tienen los municipios de Teruel y, como es tan cercana, esos problemas se trasladan a la Diputación. Es un barco grade y difícil de gobernar, pero no imposible. Aunque no sea el mejor momento ni a nivel económico ni político, estamos saliendo adelante y trabajando por la provincia y los municipios. Mi balance es positivo.

P.- ¿Cómo van las relaciones con el PP, su socio de gobierno?

R.- Nos entendemos bastante bien. Un entendimiento con el PAR siempre ha sido fácil porque hablamos de defender el territorio. Es verdad que ahora estamos bastante a gusto, llegando a acuerdos y sin roces ni problemas, que tampoco los hubo la legislatura anterior cuando la Presidencia era del PP.

P.- El presupuesto de la DPT para este año ha crecido un 7,5%, llegando a los 58 millones de euros, ¿cuáles son sus prioridades?

R.- Hasta ahora ha habido problemas económicos. Hace cinco años hablábamos de que se debían casi 70 millones de euros a los bancos, ahora se deben 29. Se ha hecho un buen trabajo y ahora podemos permitirnos trabajar con los municipios para ayudarles a prestar servicios, ya que cada vez lo tienen más difícil con la despoblación.

Este año hay un Plan de Empleo de tres millones de euros que cuenta con el apoyo de Europa al 50%. Además, estamos convencidos de que para frenar la despoblación hay que trabajar en varias líneas, y la principal es la mejora de las infraestructuras, tanto viarias como tecnológicas. Por ejemplo, estamos trabajando con la DGA para que la banda ancha llegue al 100% de las localidades y para que haya cobertura de móvil en todos los municipios, porque un 30% de la provincia todavía no tiene.

Ramón Millán considera que antes de las comarcas, "los servicios eran nefastos"

También queremos potenciar un plan de carreteras ambicioso. Hasta ahora se invertía un millón año pero, con el FITE y recursos propios, esperamos llegar este 2017 a los tres millones. Queremos que el plan se alargue durante tres años así que se invertirán un total de nueve millones. Las carreteras se están quedando anticuadas y eso crea peligrosidad, por lo que buscamos que la red sea más segura y atractiva.

P.- Ha hecho referencia al Fondo de Inversiones de Teruel, al FITE. ¿Sería Teruel la misma provincia sin él?

R.- Creo que podría aún mejor si el FITE lo supiésemos aprovechar más. Este Fondo tiene que ser un complemento. Es decir, Teruel debe tener el mismo reparto de dinero que Huesca y Zaragoza y el FITE debe complementar esa cantidad. Sin embargo, a veces ha servido para suplir muchas de las necesidades que en las provincias de Zaragoza y Huesca cubre directamente el Gobierno de Aragón.

También hay que decir que muchos municipios se han desarrollado turísticamente gracias al FITE, por lo que se ha hecho un buen reparto.

P.- ¿Qué comarcas son las que necesitan un mayor apoyo de la Diputación?

R.- Tenemos diez comarcas y todas tienen sus peculiaridades. Algunas cuentan con un potencial tremendo, como Gúdar-Javalambre, que está tirando mucho gracias al turismo y al esquí. Pero en el otro extremo, por ejemplo, está el Jiloca, donde tenemos que trabajar porque se han cerrado mataderos, empresas, etc. El Bajo Martín, el Maestrazgo, las Cuencas Mineras o la Sierra de Albarracín se está despoblando rápidamente. En cualquier caso, todas tienen que tener una dedicación especial desde las instituciones y desde la Diputación lo estamos intentando hacer.

Desde la institución también vamos a solicitar al Gobierno central que tenga en cuenta infraestructuras pendientes como un ferrocarril en condiciones, el eje Cantábrico-Mediterráneo, el desdoblamiento de la N-232 o apostar por la seguridad en la carretera de Cuenca.

También estamos planteando un eje desde Madrid a Tarragona que atraviese la provincia de Teruel por el medio, lo que nos daría unas posibilidades increíbles. Es decir, apostamos porque la carretera Nacional actual se convierta en autovía. Es una obra a largo plazo pero tenemos que empezar a trabajarla, a solicitarla al Gobierno central.

P.- Durante los últimos meses se ha puesto sobre la mesa el debate de la reordenación competencial. ¿Cómo puede influir sobre todo en diputaciones y comarcas?

R.- ¡Qué voy a decir yo de las comarcas siendo del PAR, que prácticamente es quien las inventó! Las comarcas se aprobaron por unanimidad y con el objetivo de acercar los servicios a los ciudadanos, lo que yo creo que se ha conseguido en un 80%.

Siempre cuento lo mismo. Antes de las comarcas, en el Maestrazgo los servicios eran nefastos. Hace 15 años, en una masía nadie se esperaba que una furgoneta, por cinco euros, te llevase al hospital. Y eso ahora pasa. Y como este ejemplo hay otros muchos. Además, las diez comarcas son las diez empresas que más empleo crean en Teruel.

Ramón Millán defiende que hay revisar y reorganizar competencias

Es verdad que hay que revisar cosas, que hay que reorganizar y optimizar los recursos que tenemos, pero las comarcas son necesarias, ahora más que nunca.

En cuanto a las diputaciones, en el caso de la de Teruel es la que está dando calidad a los servicios, la que está dando a los ayuntamientos apoyo financiero. En Teruel todos los alcaldes van a decir que la Diputación es la última institución que quieren que desaparezca, y le estoy hablando de alcaldes de todos los colores.

P.- Una de sus competencias son los bomberos y ya hay acuerdo para la ubicación de un cuarto parque en Montalbán. ¿Ya hay plazos?

R.- Tenemos que dar respuesta si hay un incendio en un tiempo de 35 minutos, algo que es muy difícil en la provincia. Los bomberos hicieron un estudio y consideraron que un punto objetivo para ese cuarto parque sería Montalbán. El proyecto ya cuenta con financiación del FITE y este mismo año se licitarán las obras. Además, ya hemos aceptado la cesión que nos ha hecho la Comarca de las Cuencas Mineras, porque las instalaciones se ubicarán en un polígono comarcal.

Este año hay una partida de 900.000 euros que irá al 50% para Montalbán y para el nuevo parque de Teruel.

P.- Uno de sus compromisos, y que ahora parece que se ha desbloqueado, es la construcción de la carretera de acceso a Valdelinares. ¿Qué plazos se están manejando?

R.- Ha habido adversidades de todo tipo pero al final hemos dado con la solución y estamos trabajando en este proyecto. El parking está prácticamente acabado y ya se ha publicado la licitación del acceso. Después ya será Aramón el que decida qué servicios e infraestructuras se ponen en marcha en esta parte baja de la estación.

P.- Seguimos en Gúdar-Javalambre porque es una de las comarcas que más ha sufrido por las fuertes nevadas. Tras las quejas de los alcaldes por la falta de atención de las administraciones, ¿cree que la gestión ha sido la adecuada o hace falta más coordinación?

R.- Es un tema polémico estos días porque tenemos que repartir responsabilidades, nadie las tiene y nadie las quiere asumir. La DPT asume las que tiene que asumir y prueba de ello es que citamos el lunes 6 de febrero a todos los alcaldes porque queremos compensar a los ayuntamientos que han tenido que contratar máquinas para la limpieza de la nieve. Además, tenemos previsto dotar de máquinas y de diferentes elementos a los ayuntamientos para que puedan actuar si esto vuelve a ocurrir. Por ejemplo, que dispongan de cuñas modernas de nieve que se pueden acoplar a los tractores.

En vialidad invernal, media provincia es de la DPT y la otra media de la DGA. Contratamos máquinas, tal vez tarde, y aunque se critica la gestión los pueblos no estaban incomunicados. Pusimos encima de la mesa lo que teníamos, pero tal vez faltó algún elemento mecánico para dejar libre de nieve al menos una salida en todos los municipios el día siguiente de la nevada. La coordinación la podemos lograr, y la compensación también.

Millán aboga por modernizar los medios para gestionar las nevadas

P-. Y ya para finalizar, ¿creen que la apuesta del Gobierno central para luchar contra la despoblación y para reformar la financiación autonómica tendrá repercusiones positivas para la provincia.

R.- La financiación es primordial si recibimos tanto lo que nos corresponde como el FITE. Nos dirán pedigüeños, pero esto es así.

En cuanto a la despoblación, es un tema muy difícil porque podemos poner dinero encima de la mesa pero la idea no está. Hay que recoger ideas pero no llenar las estanterías de estudios en los que se gastan millones. Hay que ser efectivos y, si hay una buena idea, desarrollarla. Sabemos los motivos de la despoblación, pero no sabemos solucionarla.

Antes había servicios que ahora no están, hay que hablar de discriminación positiva y también de beneficios fiscales para que las empresas no se quedan en Zaragoza capital.