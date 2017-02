Lambán valora su gestión en la DGA e incide en que el PSOE no puede permitirse "el lujo de la desunión"

Política

Javier Lambán ha valorado su gestión al frente de la DGA y ha celebrado el desbloqueo de la negociación de los presupuestos. Ha incidido en que hay que trabajar en las instituciones porque "diciendo estupideces en las redes no hacemos favores a la ciudadanía". Ha recordado además que el PSOE "no se puede permitir el lujo de la desunión".

Lambán ha asegurado que para seguir trabajando “hay que desarrollar las políticas fundamentales con la izquierda”

Zaragoza.- El secretario general de los socialistas en la Comunidad y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado muy positivo y ha hecho un balance "satisfactorio" de su gestión al frente del Ejecutivo, sobre todo en lo referente a tres banderas que nadie, ha aseverado, "les puede arrebatar".

Estas tres logros son "la recuperación de los derechos sociales y los servicios públicos, la construcción de una economía más competitiva y la configuración de Aragón como una Comunidad capaz de ser un sujeto político importante en España", ha enumerado Lambán.

En el discurso que ha pronunciado al inicio del Comité Regional del PSOE de este jueves por la tarde, y que ha estado abierto a los medios de comunicación, Lambán también ha celebrado el desbloqueo de las negociaciones del presupuesto. Para seguir trabajando, ha destacado, "hay que desarrollar las políticas fundamentales con la izquierda".

"A pesar de los cantos de sirena de algunos opinantes de la Comunidad, nos hemos negado a intentar pactar con la derecha. No por sectarismo, si no por coherencia", ha vuelto a insistir Lambán, que acto seguido ha aseverado que la coalición de Gobierno con CHA funciona "magníficamente bien" y que con IU "se han resuelto las dudas que han ido surgiendo".

El presidente también ha destacado en su discurso algunas de las iniciativas que ha puesto en marcha la DGA: "Hemos recuperado los servicios públicos destruidos por el paso de la derecha, cada día incorporamos a más personas en el sistema de la dependencia, lo mismo pasa con el IAI, esperamos mejorar los sistemas tecnológicos sanitarios, hemos aumentado las plantillas de las escuelas en más de 800 trabajadores y estamos manteniendo abiertos colegios en pueblos pequeños".

Además, Lambán ha detallado que, al igual que se ha hecho hasta ahora, van a seguir trabajando en "modernizar el modelo económico y hacerlo más competitivo gracias a la innovación y a la ciencia". "Vamos a ver un desarrollo de la eólica en Aragón como jamás se había producido", ha prometido el presidente, sin olvidar que otro de sus ámbitos de actuación está siendo la agroalimentación.

En este último aspecto no ha faltado una pequeña referencia al anuncio del Grupo BonÀrea, que invertirá 400 millones de euros en Épila: "Creará unos 4.000 empleos directos y 5.000 indirectos. Si generamos además sinergias, podemos hacer una especie de Opel de la agroalimentación".

PSOE nacional

Y aunque Lambán ha comenzado diciendo que no venía al Comité Regional a hablar de primarias ni de candidatos, no han faltado algunas referencias a la situación del partido a nivel nacional.

"Nos preocupa y nos ocupa la renovación de nuestro proyecto político, su actualización, y la recuperación del PSOE para volver a conectar con una mayoría social amplia, lo que nos permitirá aspirar al Gobierno central", ha remarcado Lambán, que considera que tienen que recuperar "el espacio que el PSOE ha tenido en otros tiempos".

Ha hecho un llamamiento a la unidad, tanto en el PSOE nacional como en el aragonés, porque sin unidad "no podemos aspirar absolutamente a nada, y el esfuerzo para salir del pozo debe ser colectivo". "Discutiendo, insultándonos y diciendo estupideces en las redes no hacemos ningún favor a la ciudadanía, porque sus problemas los solucionamos en las instituciones", ha añadido, remarcando que el PSOE "no puede permitirse el lujo de la desunión".

Para Lambán, el partido tiene que seguir siendo de centro-izquierda, constitucionalista, europeísta y una formación en la que "el todo debe prevalecer sobre las partes". "Depende de cómo resolvamos estos interrogantes, seremos una fuerza política capaz de conectar con millones de españoles, o una fuerza irrelevante". "En ningún sitio está escrito que estemos destinados a ser el primer o el segundo partido del país, dependerá siempre de nosotros", ha sentenciado.