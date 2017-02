Medio Ambiente no se pronunciará sobre la venta de las hidroeléctricas hasta que Hidronitro lo solicite formalmente

M. Ambiente

Madrid.- El Ministerio de Medio Ambiente no se posicionará sobre una posible venta de las centrales hidroeléctricas de Hidronitro hasta que la empresa lo solicite formalmente. Esto es lo que han asegurado los representantes del Comité de Empresa tras reunirse este jueves en Madrid con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, la directora general de Aguas y la abogada del Estado.

Siempre según el presidente del Comité de Empresa Europeo de Ferroglobe, Juan José Santisteve, el Ministerio aún "no tiene sobre la mesa ningún tipo de petición" en relación con las centrales hidroeléctricas que, según Santisteve, Hidronitro ya habría acordado vender a un fondo de inversiones canadiense, comprometiéndose, no obstante, a recolocar a los empleados de las centrales y a reinvertir una parte de los beneficios en la mejora de las instalaciones de la fundición en Monzón. Actualmente la empresa genera 200 empleos directos y unos 800 indirectos.

"El único alivio" que los trabajadores han sentido tras la reunión es que el Ministerio habría insistido en que los saltos de agua se encuentran actualmente "en situación de arrendamiento", lo que se traduce en que Hidronitro no podría vender las centrales sin la autorización de la Administración. Santisteve ha asegurado que Medio Ambiente "no se va a pronunciar" mientras la empresa no haga la solicitud correspondiente. "Y, en cualquier caso, tras los informes de la Abogacía", ha aclarado el presidente del Comité de Empresa.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores han explicado que el Ministerio ya ha decidido que la gestión de los saltos de agua vuelva a salir a concurso en 2019, "pero no en régimen de arrendamiento, sino de concesión", lo que podría condicionar un escenario distinto cara al traspaso de las licencias entre distintas empresas.

Sobre cómo podría afectar esta situación a la posible venta de las centrales hidroeléctricas, "no es un problema nuestro", ha sentenciado Santisteve antes de añadir que el problema "será de la empresa canadiense si ha comprado en esas condiciones". Sin embargo, considera que "es evidente" que el acuerdo de venta podría finalmente fracasar, ya que "quien lo decidirá será el Ministerio".

En relación con los caudales ecológicos, el presidente del Comité de Empresa ha explicado que en la Administración central "son conscientes de que todos debemos contribuir" en aportar "los caudales precisos", y ha añadido que se trata de una responsabilidad de "todos los usuarios".