PP y Podemos, unidos para pedir a la DGA que registre los Presupuestos en las Cortes

PP, Podemos y PAR han apoyado una Proposición No de Ley en la que instan al Gobierno de Aragón a registrar los presupuestos en las Cortes "de forma inmediata". Desde el PP consideran que tener que hacer esta petición es "penoso" y desde Podemos critican que la DGA no quiere presentar las cuentas "por temor a una derrota política".

Zaragoza.- Por si los presupuestos no habían tenido el suficiente protagonismo a lo largo de este miércoles en el Pleno de las Cortes, por la tarde se ha abierto de nuevo el debate. En este caso ha sido como consecuencia de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP que ha salido adelante con el apoyo del PAR y de un grupo con el que no suelen estar de acuerdo: Podemos.

La PNL insta al Gobierno de Aragón a presentar y registrar, con carácter inmediato, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2017.

Desde el PP, Antonio Suárez ha definido como "penoso" que tengan que pedir mediante una PNL al Gobierno que se presenten los presupuestos. En la misma línea que durante el debate mantenido por la mañana en el Pleno, Suárez ha remarcado que el Ejecutivo de Javier Lambán ha perdido credibilidad y está siendo "poco serio, poco transparente y poco responsable".

"Si no se respetan a sí mismo, respeten por lo menos a los aragoneses. Y tengan en cuenta que si esta mañana se hablaba de inutilidad, es peor ser un tonto útil que inútil", ha sentenciado Suárez.

Lo llamativo de esta PNL ha sido que ha contado con el apoyo de Podemos: "Votamos a favor para dar la bienvenida al PP a la oposición y también por coherencia con lo que hemos venido haciendo y diciendo hasta el día de hoy", ha detallado Héctor Vicente, que ha criticado que el Gobierno no quiere presentar las cuentas "por el riesgo a sufrir una derrota política".

Y mientras Vicente ha aseverado que Lambán está "anteponiendo la salvaguarda de su partido al bienestar de los aragoneses", también ha asegurado que van a negociar "todas las horas que hagan falta". "No será por nosotros que algo se quede por hacer", ha aseverado.

En el sí a la PNL también ha estado el PAR. Elena Allué ha criticado que el Ejecutivo "está paralizando y bloqueando" y ha incidido en que el borrador "tiene muy mala pinta y está lleno de goteras". "Este presupuesto está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?", se ha preguntado.

Por su parte, PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto han votado que no a la PNL. Desde el PSOE, Alfredo Sancho ha incidido en que están "preparados" para presentar las cuentas, pero ha insistido en que no lo harán si no tienen apoyos suficientes para sacarlos adelante. Gregorio Briz, del Grupo Mixto, ha votado en contra "por coherencia".

Finalmente Javier Martínez, de Ciudadanos, considera que la situación actual está definida por "un PSOE cabezón, un Podemos que tiene que decidir si manda papá o mamá y un PP que no se aclara". Su propuesta es la de negociar antes de que se registren los presupuestos en las Cortes para conseguir unas cuentas que sean "responsables". El PSOE, ha concluido Martínez, "no está escogiendo a los más convenientes para negociar".