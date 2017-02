IU consigue apoyos en las Cortes para exigir al Estado la reducción del precio de la luz

Política

Zaragoza.- El Pleno de las Cortes ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) de Izquierda Unida (IU) que insta al Gobierno central a reducir los costes del precio de la electricidad.

La iniciativa, defendida por la diputada Patricia Luquin (IU), también ha incluido una serie de enmiendas del PSOE, que ha solicitado realizar una auditoria independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética.

Luquin ha criticado que el precio de la electricidad no puede estar sujeto a "si llueve mucho o no llueve, como dijo el presidente Mariano Rajoy".

Además, la diputada de IU ha reclamado, con esta iniciativa, que el sistema de electricidad esté "al servicio de la ciudadanía y posea un carácter social". Asimismo, ha solicitado recuperar "la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica".

Por otro lado, la iniciativa aprobada contempla la actualización del Plan Energético de Aragón 2013-2020.

La diputada socialista Leticia Soria ha defendido que el Gobierno de Aragón está trabajando en erradicar la pobreza energética, evitando el corte de luz de 2016 de más de 7.000 familias.

En cuanto a los grupos que no han apoyado la iniciativa, Ciudadanos, que se ha abstenido, había reclamado una liberalización completa del sector eléctrico. Mientras, el PP ha votado en contra al no aceptar IU una emienda y no permitir la votación separada de los puntos de la iniciativa.