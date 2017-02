Soro confía en aprobar en octubre la directriz contra la despoblación

Política

El documento recoge las propuestas trasladadas al Departamento por diferentes entidades en un centenar de reuniones. Foto de archivo

Zaragoza.- El Gobierno de Aragón confía en contar con una directriz del Plan Integral de Política Demográfica y contra la Despoblación en octubre de 2018, tal y como ha avanzado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.

En una comparecencia en el Pleno de las Cortes, Soro ha informado de que la intención del Ejecutivo autonómico es que la aprobación de la directriz "incorpore una valoración económica" de las medidas recogidas y que los Presupuestos de 2018 incluyan partidas para su aprobación.

En estos momentos, el consejero de Vertebración del Territorio ha emplazado a los grupos parlamentarios a realizar las aportaciones al borrador de esta directriz, que estará listo antes de que termine el mes de febrero. El documento, ha reseñado Soro, cuenta con más de 300 páginas, que recogen, a través de catorce ejes de desarrollo territorial, las propuestas trasladadas al Departamento por diferentes entidades en un centenar de reuniones.

La directriz, en palabras de Soro, "no es solo un plan de inversiones, sino que contempla una parte sociológica fundamental" y va más allá de la creación de empleo. En este sentido, hace hincapié en garantizar los servicios públicos en el territorio, para facilitar la vida de sus habitantes.

Actualmente, el consejero Soro ha alertado de que el 67% del territorio aragonés cuenta con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Además, la Comunidad es la cuarta en España con una menor densidad de población, con 27,72 habitantes por kilómetro cuadrado. A estas cifras se unen otras dos características demográficas como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, como ha señalado Soro.

Con estos datos, Soro ha señalado que durante el periodo 2001-2015, todas las comarcas han sufrido pérdidas de población. "El caso extremo es el de Belchite, con un 13% menos", ha añadido, antes de añadir que está previsto que en 2031 Aragón haya perdido 61.000 habitantes, según los datos del INE.

El PP pide colaboración con el Estado

En el turno de réplica, el PP ha denunciado que el plan presentado por Soro "está lisiado en su financiación y un desastre en el tiempo", como ha manifestado el diputado Javier Campoy.

"¿Acaso no se acordó que se presentaría una estrategia nacional contra la despoblación tras la Conferencia de Presidentes?", ha cuestionado Campoy, antes de solicitar al consejero que colabore con el Estado y el resto de gobiernos autonómicos en una respuesta transversal e integradora".

Por su parte, Podemos ha lamentado que el consejero "no ha contado nada, ni un solo detalle" del borrador de la directriz. "Me hubiera gustado que me hablara de medidas para consolidar colegios, becas de transporte, sanidad, infraestructuras, mejoras en la carretera", ha apuntado Nacho Escartín, que ha censurado que el Gobierno autonómico esté desarrollando la EOTA. "Está basada en la política del ladrillo", ha apuntado, en referencia a la estrategia territorial.

Desde el PAR, la portavoz adjunta María Herrero ha defendido que el Ejecutivo aragonés para frenar la despoblación tiene que trabajar en garantizar a los aragoneses "unos servicios públicos, que puedan comunicarse y que puedan trabajar, porque si no, difícilmente pueden decidir vivir allí". "Ya en octubre de 2015 instamos al Gobierno de Aragón a presentar este plan. Pedimos un poco más de agilidad para estos problemas", ha añadido.

Ciudadanos, en palabras del diputado Jesús Sansó, ha señalado que "la línea" de trabajo ha de contar con el "compromiso" de los habitantes de los pueblos afectados.

CHA ha puesto el foco en la necesidad de complementar la actividad económica con "el alojamiento, el equipamiento, la movilidad e internet", como ha manifestado Gregorio Briz, que ha señalado que "es más complicado abordar el tema de los jóvenes". No obstante, "hay que intentar frenar cómo sea la pérdida de población" y que "Europa sea consciente de la realidad demográfica de Aragón y que se la trate como a Laponia y otros países nórdicos.

En la misma línea, el diputado del PSOE Fernando Sabés también ha incidido en garantizar "los servicios públicos de calidad en el medio rural" y que "no dependan de ratios", además de garantizar el empleo. "Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo, y reclame una financiación justa", ha animado Sabés al consejero Soro.

Tras estas intervenciones, el consejero de Vertebración del Territorio ha justificado la escasa información sobre el fondo del plan: "Tengo muchas medidas, pero no es serio hablar de ellos durante diez minutos".

Por otro lado, Soro ha recordado a Podemos que para aplicar las medidas "hace falta un Presupuesto".