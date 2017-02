Inteligencia artificial para la tranquilidad de las familias

Sociedad

La aplicación ya está disponible para Android e iOS

Zaragoza.- Ayudar a las personas mayores o discapacitadas a distancia. Es el objetivo que se propuso Ignacio Barraque hace solo cinco meses y que hoy ha visto la luz. Se trata de "Social&Care", una aplicación para dispositivos móviles que permite que los familiares puedan conocer la actividad diaria de los usuarios al instante y sin necesidad de que estos interactúen con el teléfono móvil o con un SmartWatch creado especialmente para esta herramienta.

Esta aplicación está dirigida a los familiares de personas mayores y discapacitados, aunque también puede ser útil para el cuidado de niños o de cualquier adulto. "Para ellos, la tecnología debe ser una solución que les ayude en su día a día. Hay herramientas y tecnología, como la teleasistencia, que permiten geoposicionar a la persona, pero generan problemas como la brecha digital. No todas las personas tienen capacidad para acceder a estas tecnologías", ha expuesto el fundador y director de "Social&Care", Ignacio Barraqué. Para ello, ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón y de entidades como Disminuidos Físicos de Aragón.

La mecánica es sencilla. A través de una app de cómoda interfaz, los familiares pueden conocer desde su móvil la ubicación exacta del usuario, así como saber si su actividad es normal o tienen un comportamiento inusual. "Esto lo sabemos porque creamos unos patrones de actividad para cada una de las personas. Inicialmente, a la inteligencia artificial le cuesta mucho aprender. Entonces, creamos esos patrones y luego definimos qué tiene que hacer en cada momento", ha explicado. Si la persona se comporta mediante ese patrón, la herramienta le va informando y le va diciendo lo que tiene que hacer, las tareas, cómo llegar a los sitios, etc. Si por el contrario está haciendo una actividad que no es usual, sufre una caída o permanece mucho tiempo parado en un mismo sitio, se sabrá de inmediato para volver a la normalidad y se pondrá en contacto con la familia o los cuidadores.

El reto futuro es "revolucionar la plataforma de inteligencia artificial hacia otras soluciones y especializarnos en Sanidad"

Varias son las ventajas de esta aplicación. En primer lugar, el usuario no tiene por qué interactuar con el dispositivo, es decir, el familiar podrá recibir los datos sin necesidad de que la persona mayor toque el móvil. De hecho, se puede obligar al terminal a que haga una llamada y escuchar qué está pasando. "El peso de la responsabilidad de saber que está bien no recae en el usuario como las demás herramientas del mercado, sino que recae en nosotros. A él le damos la libertad de que se mueva libremente y nos aseguramos nosotros de estar disponibles cuando lo necesiten", ha detallado Barraqué. Aun así, la herramienta dispone de un botón de SOS, que ocupa la mitad de la pantalla, con el que llamar de forma inmediata al contacto de urgencia.

En segundo lugar, la aplicación permite crear una lista de tareas con la que definir el normal comportamiento del usuario, así como un listado de las medicaciones que debe tomar en cada momento. "Cuanta más información tengamos en tareas, más sabremos si están comportándose de forma habitual. Hay tareas fijas como la hora de estar en casa y otras como ir al cine o pasear que la inteligencia artificial detecta. En una ubicación puede haber varias tareas en función de cómo se mueva el usuario", ha comentado. "La medicación es un recordatorio. A día de hoy es imposible saber si se las están tomando o no, a no ser que tengamos una cámara grabando y aun así nos engañarían", ha ironizado. Esto les sirve también para explicar al médico qué pastillas tiene que tomar y no sufrir confusiones.

En este sentido, la ubicación GPS también permitirá conocer si deben acudir a un lugar y llegan a su destino. Del mismo modo, la baliza GPS del que dispone el reloj será capaz de detectar alguna caída del usuario. "Ese sistema de autocaídas nos permite también disparar el sistema de autollamada", ha explicado Barraqué.

Primeras pruebas

El proyecto comenzó en julio del pasado 2016 y en navidades ya estaba finalizada la herramienta. Durante este tiempo, los padres de Ignacio Barraqué han sido los "piloto" de "Social&Care". Afortunadamente, no han tenido que hacer uso de la aplicación para una urgencia, pero sí ha servido para, por ejemplo, llevarles a casa en un día de fuerte viento que estaban dando un paseo en la plaza del Pilar.

José Luis y María Jesús han sido los primeros en probar la aplicación

"Me va notificando cuándo tengo que tomarme la medicina, por dónde voy y te avisa si te sales de los sitios que tienes estipulados", ha explicado José Luis, uno de los usuarios. "Tenemos la tranquilidad de que vas con el aparato y sabes que saben dónde estás, que estás controlado", ha asegurado.

"Si ven que estás mucho tiempo en un sitio y no te mueves, ellos deducen que algo pasa o no estás bien", ha comentado María Jesús, otra usuaria de la aplicación. "También me sirve para enseñarle al médico la medicación que tomo. Si yo tomo seis o siete pastillas no me acuerdo de los nombres de todas", ha continuado.

Ya está disponible

"Social&Care" ya está disponible para descargar en Android e iOS. La descarga será gratuita e incluye tres meses de prueba. Pasado ese periodo, el coste será de 9,5 euros/mes o de 14 euros si se tiene un SmartWatch o la baliza GPS con tarjeta SIM para datos y voz. Esa cuota da acceso a recibir los mensajes de los usuarios, ya que se puede usar en modo loca, sin recibir mensajes ni usar la inteligencia artificial.

De momento, y sin el inicio de la acción comercial, ya se han producido 15 descargas de la aplicación, cinco de ellas en España y el resto fuera.

En busca de financiación

Una vez que la aplicación ya está siendo comercializada, el próximo 14 de febrero dará comienzo una campaña para terminar de financiar el proyecto. La recaudación se realizará gracias a la plataforma SociosInversores. El objetivo es conseguir 150.000 euros para continuar la expansión del servicio y su desarrollo técnico.

A través del móvil o el SmartWatch, se podrá conocer la localización del usuario sin que él interactúe con el dispositivo

Esta plataforma colabora en el lanzamiento de campañas de crowfunding destinado a empresas y pequeños emprendedores. Cuenta con el certificado de la CNMV y ya financia más de 100 proyectos. Sin embargo, no todos los proyectos que reciben son llevados a cabo. En el caso de "Social&Care" han tenido en cuenta "el componente social, el planteamiento económico y el desarrollo tecnológico", ha explicado Javier Eslava, socio de Barraqué y analista de SociosInversores.

Futuros retos

Pero el trabajo de Barraqué no finaliza aquí. En cuanto haya ingresos, según ha explicado, le gustaría "revolucionar la plataforma de inteligencia artificial hacia otras soluciones" y especializarse en Sanidad. "El hecho de tener sensores por el cuerpo que nos indique mediciones tanto de diabetes, colesterol o frecuencia cardíaca ya es un hecho. Lo que queremos hacer es aplicar la misma teoría que la aplicación, es decir, que no sea a través de un único canal, sino que sea a través de cualquier dispositivo que detecte cualquier sensor del cuerpo y esa señal vaya a la inteligencia artificial para que nos diga si tenemos un problema o no", ha afirmado.