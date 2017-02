Nace una aplicación para ayudar a controlar a personas mayores

Sociedad

Este miércoles ha sido presentada "Social&Care", una aplicación que permitirá controlar a distancia si las personas mayores realizan sus tareas o sufren algún incidente. La principal novedad es que los familiares tendrán acceso a esa información sin necesidad de que el usuario use el dispositivo. Ya está disponible en Android e iOS.

Su creador, Ignacio Barraqué, destaca que la inteligencia artificial ayudará a superar la brecha digital en personas mayores además...

Según explica su creador, Ignacio Barraqué, la herramienta trabaja con unos patrones de comportamiento para cada persona, con los que luego se define en una agenda cuáles son sus tareas. De este modo, “si realiza una actividad que no es usual, sufre una caída o permanece mucho tiempo en un mismo sitio, “Social&Care” notificará de inmediato al familiar”, ha explicado. Así, no será necesario que el usuario pulse ningún botón para ponerse en contacto con su familiar.

Esta agenda también contiene una programación de la medicación que deben tomar los usuarios, con la que, además de disponer de los adecuados horarios de toma, los médicos de cabecera no tendrán problemas en conocer los tratamientos de las personas. “La medicación es un recordatorio. A día de hoy es imposible saber si se las están tomando o no, a no ser que tengamos una cámara grabando y aun así nos engañarían”, ha ironizado Barraqué.

“Social&Care” ya está disponible para su descarga gratuita en Android e iOS. Durante los tres primeros meses, su uso será gratuito. Posteriormente, si se desea mantener el servicio de mensajes y llamadas, el coste será de 9,5 euros/mes o de 14 euros si se tiene un SmartWatch o la baliza GPS con tarjeta SIM. La herramienta ya ha sido probada en algunos usuarios con buenos resultados, “aunque ahora estamos muy vigilados”, comentaba José Luis, uno de sus “testadores”.