Más de 9.700 personas visitan la exposición Mare Nostrum en el Iaacc Pablo Serrano

La exposición busca la reflexión crítica sobre las consecuencias de la guerra y los movimientos migratorios

Zaragoza.- La exposición Mare Nostrum: Guerra y Éxodo en el Mediterráneo de la cooperativa Memory in Motion (MeMo) ha recibido alrededor de 9.700 visitantes, según los datos proporcionados por el Iaacc Pablo Serrano hasta el 5 de febrero. El Museo Pablo Serrano acoge esta muestra, organizada por el Gobierno de Aragón y el Grupo San Valero, hasta el próximo 12 de marzo.

La exposición trata de reflejar la huida que realizan miles de personas y las rutas por las que más de 7.000 inmigrantes han perdido la vida en tan solo dos años. La cooperativa MeMo decidió tratar este tema por varias razones, según ha explicado Diego Ibarra-Sánchez, el objetivo fundamental es realizar una profundización visual y una reflexión crítica sobre las consecuencias de la guerra y los movimientos migratorios que desembocan dichos conflictos.

La exposición está estructurada en cuatro bloques: Guerra, Frontera, Huida e incertidumbre. Este recorrido narrativo intenta mostrar el movimiento real de estas personas, desde su origen hasta su desconocido final. El trayecto es circular, siempre se vuelve al comienzo, es decir, a la obligación de continuar huyendo. Las pisadas son un elemento clave, muestran el recorrido pero, como explica la comisaria de la muestra, Pilar Irala-Hortal, "en algún momento las huellas en el suelo pueden resultar caóticas para el visitante. Nuestro planteamiento es que partimos de que es casi imposible no saber lo que estas personas están sintiendo, pero a través de ese desorden en las huellas intentamos transmitir esa incertidumbre".

En el Pablo Serrano se puede observar 50 fotografías de los cinco fotoperiodistas que componen MeMo: José Colón, Diego Ibarra-Sánchez, Fabio Bucciarelli, Guillem Valle y Manu Bravo. La muestra se completa con 2 videos documentales en inglés con subtítulos en castellano: "Grand Refugee Hotel", realizado y filmado por Eduardo Matas y Fabio Bucciarelli en Turquía en el 2014 y "Neither Here nor there", realizado y filmado por José Colón, Joan Roig y Guillem Valle en Marruecos en el 2015.

MeMo además, dispone de una comunidad de fotógrafos: MeMo Community, una red de intercambio y apoyo donde se colabora y ayuda en trabajos y proyectos, consolidando una comunidad de fotoperiodistas a nivel mundial. Tal y como explica Fabio Bucciarell los periodistas crean imágenes que deben de llegar, pero el espectador debe ser receptivo, si no funciona, el fotógrafo deberá volverlo a intentar de otra forma. "Tenemos que crear un mensaje, crear Memoria en Movimiento", ha concluido Diego Ibarra.

Memory in Motion

MeMo nació en 2014 por un grupo de fotógrafos (Fabio Bucciarelli, Manu Bravo, Guillem Valle, José Colon y Diego Ibarra) con el objetivo de retratar el mundo que nos rodea, a través de una campaña de crowfunding donde se recaudó 22.058 euros para lanzar este proyecto, según la propia página web de MeMo. Según MeMo, esta cooperativa nace por y para freelances, para unir fuerzas y controlar el proceso creativo de sus obras. Según ha afirmado Ibarra-Sánchez, "lo difícil no es llegar a los sitios, como ocurría antes. Lo realmente difícil, hoy en día, es vender el material, las historias".

La muestra está organizada por el Gobierno de Aragón y el Grupo San Valero y, en palabras de su comisaria Pilar Irala-Hortal: "Aquí MeMo aporta la mirada reflexiva a una sociedad que necesita un periodismo libre, veraz y atrevido; un periodismo que tome imágenes honestas y valientes y que lleguen después a una sociedad preparada para comprender y reflexionar, cuestiones clave en el mantenimiento de la delicada democracia y la justicia".

III edición del premio de fotografía Jalón Ángel

En este sentido, el Archivo Fotográfico Jalón Ángel y la Universidad San Jorge, con la colaboración del Servicio de Actividades Culturales han organizado la III Edición del Premio de Fotografía Jalón Ángel. Cualquier persona que esté interesada podrá participar mandando una fotografía para la categoría retrato o una para la de viajes. La fecha límite de recepción de las obras será el 1 de marzo de 2017. El premio consiste en 1000 euros y un diploma para cada categoría. Más información en: www.jalonangel.com