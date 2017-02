El Ejecutivo propone que el presupuesto de Sanidad crezca en 100 millones de euros

Sociedad

El consejero de Sanidad ha asegurado en el Pleno que el presupuesto de Departamento crecerá, si se aprueban las cuentas, en 100 millones de euros. Es decir, un 6%. En cualquier caso, ha recordado que las cifras todavía no son definitivas. Desde el PP han criticado que la Sanidad en la Comunidad está "al borde del colapso".

Zaragoza.- El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha propuesto un incremento de 100 millones de euros para su Departamento si se aprueban los presupuestos para este 2017. El crecimiento, ha añadido Celaya, sería de un 6%, "y se consolidaría así la tendencia del año pasado, cuando la subida fue del 12%".

"En definitiva, en dos años, la suma alcanza los 1.900 millones de euros, una cifra muy cercana a la que había en 2010 antes de la crisis económica", ha añadido Celaya.

Estas declaraciones del consejero han tenido lugar durante su comparecencia, a petición del PP, para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para este 2017.

Una comparecencia que Celaya ha dicho no entender porque de momento "no hay un documento ni unas cifras definitivas". "Esto no es serio. El proyecto que venga a las Cortes será de Gobierno y este consejero lo aceptará", ha añadido Celaya.

Sin embargo, la diputada popular Carmen Susín ha incidido en que la Sanidad en la Comunidad "está al borde del colapso" y ha reprochado al consejero que "se haya olvidado de la pancarta que llevaba en las movilizaciones".

Además, ha continuado, con las líneas generales de las cuentas que han dado a conocer "se esté aumentado la temporalidad de los contratos o la privatización de los servicios". "¿Esto son políticas de izquierdas?", se ha preguntado, asegurando también que no habrá dinero suficiente para cubrir todos los gastos sanitarios de la Comunidad.

Susín ha avanzado que va a pedir una nueva comparecencia para debatir en las Cortes sobre "el estado sanitario de Aragón".

Durante las intervenciones del resto de Grupos Parlamentarios, Susana Gaspar de Ciudadanos ha insistido en que con los presupuestos "no se juega" y ha denunciado que la sanidad aragonesa "está maltrecha y no va a mejorar". Al igual que Susín, considera que no habrá dinero suficiente para garantizar el pago de los sueldos.

Desde el PAR, Berta Zapater ha criticado que la DGA "no está haciendo una buena gestión" y en la misma línea se ha expresado Itxaso Cabrera, de Podemos, que ha reprochado a Celaya su "continuismo" con las políticas del PP y la poca "claridad y desglose presupuestario".