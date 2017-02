La Harinera de San José abrirá dos nuevas plantas este otoño

Zaragoza

La harinera de San José cuenta con espacios abiertos

Zaragoza.- La Gerencia de Urbanismo ha concedido licencia a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda para el acondicionamiento de las plantas primera y segunda de la antigua Harinera de San José, que se dedicarán a actividades culturales y lúdicas, completando los usos que ya se están llevando a cabo en este espacio. Las obras comenzarán en dos meses y las plantas estarán en funcionamiento en otoño.

El responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha destacado que con este impulso se “potencia y amplía uno de los proyectos de dinamización social y cultural más relevantes” que está llevando a cabo el gobierno municipal, que supone la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión cultural y del uso de los espacios de titularidad pública, a los que se da nueva vida mediante la participación directa de las entidades y colectivos del tejido social.

La Antigua Fábrica de Harinas está ubicada en los números 201-203 de la avenida de San José. Entre 2006 y 2008 el edificio fue objeto de una rehabilitación parcial para la consolidación estructural, tratamiento de fachadas y cubierta. Ante la imposibilidad de acometer la rehabilitación integral del edificio, ésta se ha ido ejecutando en distintas fases.

En una segunda fase, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, encargada por el Ayuntamiento de la recuperación del edificio, adjudicó las obras de acondicionamiento parcial, que comprendían el sótano, la planta baja y el espacio exterior, que fueron ejecutadas con un presupuesto de 274.971 euros, a la UTE Construcciones Mariano López Navarro SA y Urbanizaciones y Medio Ambiente SLU y que finalizaron el 16 de junio 2015.

Esta fase se inauguró el pasado 19 de marzo, encuentra actualmente en funcionamiento y ha servido para poner en marcha un sistema de gestión mixta público-privada que ha supuesto una novedad en la gestión de los espacios públicos por parte de la iniciativa social.

La tercera fase comenzó cuando el Gobierno de Zaragoza, a través de un acuerdo de 28 de abril de 2015, encargó a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU la redacción de los proyectos de acondicionamiento parcial de las plantas alzadas de la antigua Harinera del San José. El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU aprobó el encargo de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Proyectos de instalaciones necesarios para la ejecución de las obras de acondicionamiento de las tres plantas superiores del edificio antigua Harinera, el 28 de abril de 2016, al equipo formado por Trama Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Torné.

El programa que se ha plasmado en este proyecto es el resultado de un proceso participativo y colaborativo de todos los agentes intervinientes. Se han ido realizando unas sesiones de trabajo con representantes del equipo redactor del proyecto, personal de gestión de Zaragoza Cultural, el colectivo Llámalo “H”, como futuros usuarios y la coordinación de Zaragoza Vivienda para el desarrollo del proyecto, a partir del programa de necesidades y del espacio disponible, así como las necesidades detectadas tanto por los usuarios como los trabajadores del propio centro.

En la planta baja, se aprovechan la instalación del ascensor para mejorar los accesos al edificio y el control de los mismos. La planta primera albergará una zona de administrativa, la zona de encuentro de los usuarios, salas polivalentes, 6 talleres de carácter privativo y un núcleo de aseos. En la planta segunda se han dispuesto talleres de diferentes tamaños y características para que unos funcionen como aulas y otros con carácter individual, además en esta planta se dispone de una cabina de control para el espacio de doble altura y se repite el núcleo de aseos.

El proyecto de acondicionamiento para uso cultural y lúdico que se ha realizado tiene un presupuesto de licitación de 1.013.928,44 euros. Dicho presupuesto engloba la nueva distribución de los espacios de la planta primera y segunda, (1.464,60 metros cuadrados, 737 metros por planta) como las instalaciones necesarias para su uso.

Además se ha proyectado la mejora de las comunicaciones verticales del edifico. Son objeto de este proyecto tanto el ascensor como la rehabilitación de la escalera principal del edifico en todas sus plantas. Se ha determinado que hasta que el edificio no este funcionando a pleno rendimiento no se tendrán identificadas las necesidades más inmediatas, por lo que se ha decidido que el programa de usos y necesidades de la planta tercera no se ejecutará hasta octubre de 2018.

Para la ejecución de estas obras de acondicionamiento se ha previsto un plazo de cuatro meses, sin que las mismas impidan el desarrollo normal de las actividades que se ha programado realizar en la planta baja de Harinera. El Ayuntamiento espera que el curso que viene, a principios del próximo otoño, el espacio de la Harinera ya pueda tener operativas la planta primera y segunda.