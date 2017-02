Toni Abadía recibe la medalla al Mérito Deportivo Ciudad de Zaragoza

Deportes

Un total de 23 deportistas y entidades han sido condecorados en la Gala del Deporte. Foto: @SocialistasZGZ

Zaragoza.- Toni Abadía ha sido condecorado con la Medalla al Mérito Deportivo Ciudad de Zaragoza, en la Gala de Deporte 2016 que se ha celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de Zaragoza con la presencia de unas 120 personas de las diferentes federaciones y clubes deportivos. El atleta zaragozano ha recibido la máxima distinción deportiva de la ciudad de manos del alcalde Pedro Santisteve, por su brillante palmarés a nivel nacional e internacional, y particularmente por sus méritos durante el último año, con su debut en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La participación de Abadía en la prueba olímpica de 5.000 metros redondeó un año en el que ya se había colgado el bronce en los 10.000 metros del Campeonato de Europa al aire libre, la plata europea por equipos y los títulos de Campeón de España en 10.000 metros, 10 km en ruta y campo a través, además del segundo puesto en los 5.000 en el Nacional absoluto de pista al aire libre.

Pedro Santisteve ha felicitado por su "magnífico papel en los Juegos de Río" a Toni Abadía y a todos los y las deportistas de Zaragoza que participaron en la cita olímpica, y que hoy en el Ayuntamiento han recibido también el diploma al Mérito Deportivo. "Fue un verano de emociones para todos los aficionados al deporte, y vosotros brillasteis con luz propia al más alto nivel internacional", ha manifestado el alcalde.

En la Gala del Deporte, han sido también galardonados otros 22 deportistas y entidades en diferentes categorías. Especialmente emotivo ha sido el reconocimiento a figuras importantes del deporte que fallecieron en 2016, como David Cañada, Ricardo Clemente-Alloza y Perico Fernández. Por su trayectoria también han sido condecorados la waterpolista Andrea Blas y el jugador de balonmano Amadeo Sorli, que se han retirado este pasado año; a las campeonas del mundo de pádel María José y María Pilar Sánchez Alayeto; la campeona de Europa de kárate Raquel Roy; el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo Ánchel Echegoyen; y al exfutbolista Juan Señor.

En la categoría de Deporte y Juventud, el reconocimiento ha recaído en la patinadora Nerea Langa, que cosechó tres medallas de oro y una de plata en los últimos Campeonatos de España. Y en Deporte y Mujer, ha sido galardonada María Luisa González, presidenta del CD Unión La Jota Vadorrey, uno de los clubes de fútbol con mayor cantera de Zaragoza y el único que cuenta con una mujer al frente de la dirección. Tal y como ha destacado el concejal de Deporte Pablo Híjar, el reconocimiento a María Luisa González supone una reivindicación de la capacidad de las mujeres para tomar un rol protagonista en el mundo del fútbol y del deporte en general. También han sido premiados los monitores de las actividades del programa Entra en Acción y los organizadores de la Maratón de Zaragoza.

"No al racismo" y "no" a la violencia en el deporte

En su discurso de clausura, Pedro Santisteve ha subrayado el rechazo al racismo y a cualquier tipo de expresión violenta en el deporte, y ha puesto en valor el "comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de los usuarios y aficionados en nuestras instalaciones deportivas".

En este sentido, ha recordado el "lamentable incidente" que hace diez días protagonizaron dos padres en el Campo Municipal de Ranillas, con insultos racistas hacia un árbitro en un partido de categoría alevín. El alcalde ha alabado la actuación del resto de padres y madres que estaban allí, quienes les recriminaron su actitud y finalmente facilitaron la intervención de la Policía. "Quiero aplaudir esa actitud, porque es una estupenda muestra de que los valores cívicos y democráticos son cada vez más firmes en nuestra sociedad. Y de que el deporte es un magnífico escenario para mostrar y reforzar esos valores", ha resaltado.

"Por eso, decimos un "no" rotundo al racismo y un "no" rotundo a la violencia en el deporte. Y no vamos a dudar en aplicar el Reglamento de instalaciones deportivas para sancionar a quienes persistan en esas actitudes racistas y violentas que, afortunadamente, son cada vez más minoritarias y totalmente rechazadas por nuestra sociedad", ha advertido el alcalde, antes de concluir su discurso agradeciendo a todos los presentes su "ejemplo de juego limpio, esfuerzo y superación".