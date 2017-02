El abogado del presunto asesino de Épila recurrirá el auto de prisión provisional por desproporcionado

Sucesos

El hombre de 57 años que fue detenido en Épila por el presunto asesinato de un vecino del municipio ingresó este domingo en prisión provisional. Su abogado ya ha anunciado que recurrirá el auto en el que la juez adoptó esta medida al considerarla "desproporcionada". Además, entiende que en el atestado no hay "indicios concluyentes de criminalidad".

Zaragoza.- El abogado del presunto asesino de Épila, Cecilio J. J., de 57 años, recurrirá el auto de prisión provisional que firmó este domingo la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia de Doña Godina tras tomarle declaración. Lo hará porque entiende que es una medida "desproporcionada" y considera que se podrían establecer otras menos lesivas como fijar una fianza o la obligación de comparecer cada cierto tiempo en el juzgado.

Además, según ha podido saber ARAGÓN PRESS, el letrado del detenido considera que en el atestado no hay "indicios concluyentes de criminalidad" en cuanto a que no incluye reconocimiento fotográfico, no se ha localizado el arma con la que presuntamente Cecilio J. J. causó el disparo mortal a Javier M. y hay versiones contradictorias de lo sucedido el viernes en la calle Doctor Loriente de la localidad zaragozana.

Mientras prepara el recurso al auto de prisión provisional -tiene tres días de plazo para presentarlo-, su abogado trata también de recabar informes médicos que acrediten que el detenido sufre esquizofrenia. De hecho, durante su declaración este domingo ante la juez instructora, Cecilio J. J. explicó que la CIA le "controla" el cerebro desde que era niño.

Cecilio J. J. negó los hechos y aseguró que el viernes estuvo todo el día en casa. Sin embargo, no convenció a la fiscal que solicitó prisión provisional ante la gravedad del delito y la juez instructora así lo decretó.

Este suceso conmocionó a los vecinos de Épila y el sábado tuvo lugar una concentración frente al Ayuntamiento. Más de un centenar de personas mostraron su repulsa y condenaron lo sucedido.

"No se puede concluir que hay un problema de inseguridad en Épila"

Este lunes, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha confirmado que se va a reunir "inmediatamente" con vecinos del municipio de la comarca de Valdejalón tal y como le han solicitado. Eso sí, ha considerado que "no se puede llegar a la conclusión de que hay un problema de inseguridad en la localidad de Épila porque se trata de un hecho concreto de un ciudadano con otro".