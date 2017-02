Reencuentro con la victoria (2-3)

Deportes

El Real Zaragoza se llevaba el derbi. Foto: La Liga

Zaragoza.- El esperado derbi aragonés ya tiene vencedor. El Real Zaragoza lograba imponerse a la S.D. Huesca por tres goles a dos en un partido marcado por las condiciones del terreno de juego, que a punto estuvo de no disputarse por la lluvia. Importante victoria para los blanquillos que se colocan a cinco puntos de puestos de playoffs.

El Real Zaragoza salía al terreno de juego con dos novedades importante: Rolf Feltsche y Edu Bedia. El venezolano, que se ha incorporado a la plantilla esta misma semana, se estrenaba como lateral. Por su parte Cani se quedaba en el banquillo en favor de Dongou. Completaban el once Irureta, Cabrera, Marcelo Silva, Jesús Valentín, Edu Bedia, Zapater, Javi Ros, Xumetra y Ángel.

Asimismo, el Huesca jugaba en casa con Herrera bajo los palos, Jair, Íñigo López, Carlos David, Brezancic, Camacho, Akapo, Aguilera, Melero, Lluis Sastre y Borja Lázaro en la punta.

El estado del terreno de juego y la lluvia que caía ha marcado buena parte del partido, con el balón rodando con dificultad lo que ha hecho que el juego haya sido poco fluido. El Huesca ha mostrado una mayor posesión del balón durante los primeros 45 minutos del encuentro, donde el delantero Borja Lázaro ha puesto en más de un apuro a Irureta.

El Real Zaragoza, por su parte, ha ido a más conforme avanzaban los minutos, aunque sus tiros a puerta han sido muchos menos. En el minuto 12 tenía Leandro Cabrera hacía un remate fallido. Y Edu Bedia, en un lanzamiento de falta, mandaba el esférico al lateral de la red.

En el minuto 47 el árbitro pitaba el final de la primera parte y El Alcoraz se iba al descanso sin goles.

Segunda parte

La segunda mitad arrancaba sin lluvia y ha mejorado algo las condiciones del terreno de juego. Ambos equipos saltaban al campo sin cambios en sus onces.

Borja Lázaro seguía siendo el protagonista del partido y así lo demostraría materializando el primer gol del encuentro en el minuto 51. El punta remataba con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería tras botar una falta.

Se complicaba la cosa para el Real Zaragoza, que necesitaba reaccionar para no dejar escapar otros tres puntos. Y así lo hacían los blanquillos. Siete minutos después del gol oscense, Dongou remataba de cabeza un centro lateral de Herrera y el delantero enviaba el balón a la red.

El empate volvía a meter al Real Zaragoza en el partido. Edu García y Cani entraban al campo en sustitución de Feltscher y Edu Bedia para darle un giro al partido, que empezaba a acusar imprecisiones y nervios en ambos equipos.

En el 72, Ángel volvía a hacer su aparición y en su condición de pichichi del Real Zaragoza, remataba con la izquierda una asistencia de Xumetra que se iba dentro de la portería.

Se ponía por delante el Real Zaragoza, pero esta vez no querían volver a dejar escapar una victoria en el último momento y, cinco minutos después, Jean Marie Dongou sentenciaba el encuentro con un gran remate cruzado.

Un tanto que serviría de mucho al Real Zaragoza, que aunque estuvo a punto de marcar un cuarto, un gol del Huesca en el descuento hizo temblar por un momento a los blanquillos. Pero no hubo tiempo para más, el Real Zaragoza volvía a saborear una victoria tras cuatro jornadas sin ganar y Agné respiraba un poco más tranquilo.