Podemos pide a la DGA recursos para defender los derechos de los 40.000 aragoneses afectados por las cláusulas suelo

Política

Zaragoza.- Podemos Aragón ha exigido al Ejecutivo aragonés que "se ponga de lado de los aragoneses afectados por las cláusulas suelo". Por este motivo, va a presentar una Propuesta No de Ley para instar al Gobierno de Lambán a que garantice todos los mecanismos necesarios para facilitar el cobro de las cláusulas. En este sentido, la formación morada reivindica al Gobierno que dote las oficinas de información al consumidor y las oficinas de información hipotecaria de más recursos humanos y económicos.

La diputada de Podemos en las Cortes, Amparo Bella, cree que el Gobierno de Aragón debe "luchar y acompañar los derechos de las personas afectadas por estas cláusulas abusivas", estableciendo convenios y acuerdos con los colegios de abogados y las asociaciones de consumidores. En este sentido, ha manifestado que velar por los derechos de los consumidores es la competencia del Ejecutivo. Además, ha subrayado que estos acuerdos tienen que dotase de recursos económicos para que "puedan garantizarse los derechos de las personas".

Bella ha recordado que en Aragón 40.000 personas están afectadas por las cláusulas suelo, a quienes se les debería devolver, en total, una cifra cercana a los 800 millones de euros. Por eso, la diputada ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Aragón facilite "que estas personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos y les sean devueltas las cantidades que han sido tomadas ilegalmente, tal y como ha dicho la justicia".

La diputada de Podemos ha explicado que estas medidas ya se están desarrollando en la Comunidad Valenciana para que en el turno de oficio se puedan llevar a cabo estas tramitaciones. Algo parecido también se ha impulsado en las oficinas de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ampara Bella ha criticado la aprobación del Real Decreto por parte del Gobierno central, "con el beneplácito del PSOE". Bella ha denunciado que este Decreto "limita los derechos de las personas afectadas para que no vayan a juicio a reclamar sus cláusulas abusivas y no puedan recibirlas si el banco no determina que esto es así". Según la diputada, "permite a los bancos coger la sartén por el mango y limita las capacidades jurídicas de los ciudadanos".

Presupuestos

Bella ha confirmado que en la tarde de este viernes se reúne el Consejo Ciudadano de Aragón de Podemos, en el que el que la formación política analizará si se da el visto bueno o no al borrador que les envió hace una semana el Gobierno de Aragón. Al final del encuentro Podemos hará pública la decisión que salga de la convocatoria.