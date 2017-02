Mucho más que un teatro

Cultura

El Teatro del Mercado debe su nombre al antiguo Mercado del Pescado de Zaragoza

Zaragoza.- El 23 de abril de 1983, Zaragoza abría una puerta más a la cultura con la reconversión del antiguo Mercado del Pescado en el espacio que ahora hace honor a su nombre: el Teatro del Mercado. Ubicado en pleno barrio de San Pablo desde 1928, fue casi medio siglo después cuando el grupo Teatro de la Ribera vio en este edificio el lugar idóneo para su sede. No lo fue, pero agilizó los trámites para que este se convirtiera en un espacio para dar rienda suelta a la cultura.

Para muchos zaragozanos, el Teatro del Mercado les enseñó a disfrutar de uno de los mayores artes del mundo y, tras años de "semi-abandono", donde la ocupación en las representaciones no superaba el 20%, este espacio público está resurgiendo al mismo ritmo que lo hace el barrio en el que se ubica. Según datos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, la media de ocupación del teatro ronda actualmente el 65%.

Una cifra que fue superada con creces durante las pasadas Fiestas del Pilar, cuando los dos teatros municipales de Zaragoza colgaron el cartel de completo en todas sus sesiones. En el Teatro del Mercado, el éxito llegó de la mano de "Cabaret Shanghai", que revolucionó al público con un cabaret 100% aragonés que nada tenía que ver con los espectáculos políticos propios de la Alemania de entreguerras. Y si el año acabó marcado por el aumento de cifras, el 2017 ha aterrizado con fuerza en este escenario ya que, en la actuación que abrió el año, "Experiéncies" de Pep Bou, donde las protagonistas eran las pompas de jabón, el Teatro del Mercado alcanzó el 80% de ocupación.

Un aumento de público que puede deberse, según el gerente del Patronato, Víctor López, a la conexión con las estructuras culturales privadas que se encuentran en el barrio San Pablo: Las Armas, El Sótano Mágico, el Teatro de la Estación, la Escuela de Circo Social… "Nos estamos conectando con estos espacios para intentar trasladar su público al Teatro del Mercado ayudándoles también a ellos con una programación determinada". Este "trasvase" de público, como lo denomina López, se realiza porque hay espectáculos que estos espacios "no pueden programar tanto por motivos económicos como espaciales" y el Teatro del Mercado sí que puede acogerlos.

"Cabaret Shanghai" colgó el cartel de completo en todas sus funciones en 2016

Conexiones con...

"El teatro es el mejor arte del mundo y permite muchas más cosas que programar cada semana un proyecto distinto". Esta frase, del consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, corrobora la intención del Consistorio de "lograr que el Teatro del Mercado sea algo más que el escenario donde muchas compañías actúan". Si a esta intención se le suman las nuevas conexiones que está llevando a cabo el Teatro del Mercado con otras estructuras del barrio, los que se sienten en las 208 butacas de este espacio de la plaza Santo Domingo no solo van a disfrutar de teatro sobre el escenario, sino de música, danza, magia y circo.

El humor siempre es bienvenido y en el Teatro del Mercado vivió su semana de oro a finales de diciembre para despedir al año por todo lo alto con "Comedia de mercado". ¿El objetivo? No parar de reír. En esta semana unieron esfuerzos varias compañías de humor y cómicos de Zaragoza con el Teatro del Mercado para que todo saliera a pedir de boca. A las tablas de este espacio se subieron Teatro Indigesto, Monólogos por la Beneficencia, Los Mancusos y Diego Peña. Además, del panorama nacional, vino a Zaragoza a presentar su espectáculo el cómico Ángel Martín.

Otro ejemplo es "La Escuela a Escena", un programa didáctico que lleva impulsando 26 ediciones el Teatro Arbolé con el objetivo de unir educación, artes escénicas y acceso universal a la cultura de los más pequeños. Esta es la primera edición en la que el Teatro del Mercado se suma a esta iniciativa con "Conexiones con...", abriendo de esta manera el programa didáctico a todas las artes escénicas en su espacio.

"Comedia de mercado" y "La Escuela a Escena" son solo una muestra de cómo las compañías no municipales pueden aunar esfuerzos en beneficio de todos, dándole al Teatro del Mercado nueva vida y dándose a conocer ante el público zaragozano.

El Teatro del Mercado está ubicado en pleno corazón del barrio de San Pablo

Un teatro aragonés

"Hemos empezado a programar con dignidad y con artistas que se lo merecían porque para algo es su casa". Con esta frase abría Rivarés las puertas del Teatro del Mercado a compañías y artistas de la Comunidad para "multiplicar sus efectos positivos". Aunque López explica que no están apostando solo por compañías aragonesas porque lo que quieren conseguir es que estas "compartan cartel con elencos nacionales". De hecho, según López, este trimestre el Teatro del Mercado acogerá la representación de dos coproducciones del Centro Dramático Nacional.

Para llegar al estreno en condiciones idóneas, aquellas compañías que van a estrenar espectáculo en el Teatro del Mercado tienen ahora la oportunidad de ensayar directamente en el escenario en el que actuarán ante el público. Fue el caso de "Lypsis", que abrió la temporada en el teatro del barrio San Pablo y de "La extinta poética", que hizo lo propio en el Teatro Principal.

Principal y Mercado, teatros equiparables

Las diferencias entre el Teatro Principal y el Teatro del Mercado son, según su gerente, meramente de espacio: "El escenario del Mercado es mucho más reducido que el del Principal, por eso siempre buscamos espectáculos para los que el Principal no se quede grande". Por eso, López asegura que no diferencian "entre un espacio y otro por su nivel" y cita como muestra de ello las dos coproducciones del Centro Dramático Nacional que actuarán en el Teatro del Mercado y no en el Principal.