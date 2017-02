La empresa aragonesa Kühnel debate en Madrid las claves de la transformación digital y ciberseguridad

Sociedad

Zaragoza.- Reputados expertos del ámbito de la transformación digital y la ciberseguridad se dieron cita el pasado miércoles en la sede madrileña de la escuela de negocios aragonesa, Kühnel, para hablar sobre los retos que implican los nuevos escenarios digitales desde ópticas distintas y complementarias. David Vivancos, CEO de MindBigData y consejero de Emotiv Inc, y Paloma Llaneza, CISA y consultora de seguridad, Partner y Head of Information Technology at Razona, fueron los encargados de dar contenido a una jornada moderada por el comunicador y fundador de Foro Recursos Humanos, Francisco García Cabello.

Para Vivancos, la transformación digital pasa primero por un cambio en el modo de trabajar en las empresas, procurando innovaciones disruptivas gracias a la asunción de riesgos en su manera de pensar y actuar. Otro de los aspectos que se trataron en la jornada fue el uso adecuado de los datos, cuya fuente hoy en día va mucho más allá de las personas, así como la necesidad de comprender el concepto de digitalización que a su entender “va mucho más allá de vender por internet”. Se abordaron, además, cuestiones relacionadas con la evolución de la Inteligencia Artificial, muy relevante en los últimos tres años.

Paloma Llaneza auguró ya al comienzo de su intervención la complicada misión que los profesionales de la ciberseguridad tienen entre manos. Situó los datos personales como el eje de los incidentes en ciberseguridad, explicándonos que los datos se llegan a vender en el mercado negro varias veces, hasta que finalmente son los propios “hackers” los que descubren ese uso como prueba de fuerza. “Los seres humanos somos el mayor vector de ataque de la seguridad”, aseguró. Y situó al aprendizaje y la formación de criterio de los equipos como la primera medida para mitigar los riesgos. "Las personas deben estar debidamente formadas en estas materias y la empresa debe contemplar los ciberriesgos en todos sus ámbitos", continuó.

El resultado fue "una interesante jornada con contenido de calidad" que solo fue un aperitivo de lo que serán los cursos del área tecnológica de Kühnel Escuela de Negocios, impartidos por ambos ponentes: Cómo liderar la Transformación Digital en tu organización y Cómo gestionar el ciberriesgo en tu organización.