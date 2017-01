El PAR critica que los presupuestos "se entreguen por fascículos" y pide que se registren

Política

El PAR pide un documento "definitivo" para trabajar, para enmendar y buscar acuerdos

Zaragoza.- El PAR también ha hecho una primera y somera valoración sobre el borrador de presupuestos que recibieron del Ejecutivo autonómico el pasado viernes. La portavoz de Hacienda en las Cortes, Elena Allué, ha criticado que la principal Ley de la Comunidad "se esté entregando por fascículos", lo que ha definido como "poco serio y desafortunado".

"¿En manos de quién estamos?, se ha preguntado Allué, que ha remarcado la necesidad de tener un documento "completo y registrado" para poder hacer "una valoración completa". La diputada ha incidido en que hay diferencias entre el primer documento que se dio a conocer y el borrador del pasado viernes y en que, en cualquier caso, ninguno de los dos textos "asegura un crecimiento de la economía favorable para que se cree empleo ni recuperar los ritmos de inversión".

El portavoz del PAR, Arturo Aliaga, se ha expresado en la misma línea. Ha insistido en que al hablar de borradores se habla de "números que bailan y de un maremágnum de cuestiones" que pueden variar porque "dentro de varios días habrá cambios derivados, por ejemplo, de pactos con otros grupos políticos".

"Los datos que vemos no van a favorecer la recuperación de autónomos, de inversiones, etc. La inversión se desplomó en 2016 y la emergencia social ni está ni se le espera. Tampoco hay consignación para la renta social. El empleo y el vivir con calidad de vida y con dignidad no se cubren con el documento que se ha presentado. Queremos un documento definitivo para ver dónde trabajar, para enmendar y buscar acuerdos", han concluido desde el PAR.

Financiación autonómica

Estas declaraciones de Aliaga y Allué han tenido lugar después dela rueda de prensa que habían convocado este lunes por la mañana en las Cortes de Aragón para hablar de financiación autonómica. Ambos han defendido que a Madrid hay que llevar desde Aragón "una voz única" y por lo tanto presentar un modelo "justo, pactado, consensuado y que tenga en cuenta las peculiaridades de la Comunidad".

"Así tendremos más fuerza", han remarcado. Para conseguirlo, han pedido la creación en las Cortes de una Comisión Especial de Estudio sobre el tema. La propuesta del PAR es que sea precisamente en esa Comisión en la que se elabore un dictamen que, después, sea el que se lleve a Madrid. "El modelo no será el del Gobierno de Aragón, será el de toda la Comunidad Autónoma", han aseverado.

"Queremos que haya consenso porque Aragón siempre ha partido de una posición injusta. Solo vamos a estar de acuerdo con un sistema de equilibrio y de justicia social y territorial. Creemos que hay factores como el envejecimiento que deben primar sobre los temas internos de partidos políticos o réditos electorales", han finalizado desde el PAR.