Lambán confía en que Aragón tendrá "unos buenos presupuestos"

Política

Zaragoza.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado ser optimista y creer que la Comunidad tendrá "unos buenos presupuestos" aunque ha reconocido que en estos momentos se está en un "impass" y en una situación "de bloqueo". Lo ha dicho en el programa de La Sexta "Al Rojo Vivo", en el que ha participado este miércoles por la mañana.

Lambán ha querido dejar claro que su relación con Podemos y con el secretario general de la formación en Aragón, Pablo Echenique, es "bastante" cordial y correcta "en general". Además, ha dejado caer que no sabe "hasta qué punto" influyen en Podemos "los prolegómenos del congreso que van a tener dentro de unos días".

Esta ha sido la referencia más directa, y prácticamente la única, que Lambán ha hecho a la situación de la Comunidad, porque el resto de la entrevista ha girado en torno a la situación política nacional.

Sí que ha vuelto a hacer aparición Aragón al hablar de economía porque el presidente ha recordado que está "a punto de aprobarse" una Renta Social Básica en la Comunidad que duplicará el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) de 40 a entre 80 y 85 millones de euros.

"En Aragón las cuentas sí que son posibles porque el año pasado hicimos una pequeña reforma fiscal y con ella sí que nos podemos permitir aprobar esta Renta, para determinados sectores de la población, sin descuadrar las cuentas y sin incumplir el déficit", ha señalado Lambán.

Otro de los aspectos de los que "ha presumido" el presidente es que en Aragón ya se han tomando medidas para luchar contra la pobreza energética. En cualquier caso, ha incidido en que el problema es "tan amplio y complejo que debería tomarse como un asunto de Estado".

Podemos

Ya en clave nacional, el secretario general de los socialistas aragoneses ha remarcado que el nacimiento de Podemos ha evidenciado "los errores que ha cometido el PSOE" porque la formación morada "ha venido a llenar un espacio que nosotros habíamos dejado vacío y que ahora tenemos que recuperar".

A pesar de ello, ha reconocido que es posible gobernar con ellos en las comunidades autónomas, aunque no sabe si llegaría a ser posible en España: "Habrá que sentarse con ellos y ver qué piensan de la Constitución, de la política territorial, de Europa, etc. Pero sin prefijar posiciones".

Pero la obsesión del PSOE, según Lambán, "no debe ser medir su distancia con PP, ni con Podemos ni con nadie, si no con lo que perdió hace algunos años y que tiene que volver a recuperar".

Sobre la desaparición del bipartidismo, Lambán cree que no es tal. Es más, "es algo que los españoles acabarán reclamando y haciendo volver", ha sentenciado. En realidad, ha continuado, "los que pretenden el fin del bipartidismo lo que realmente buscan es suplantar a una de las patas, que es algo bien distinto".

Liderazgo del PSOE

En cuánto a quién va a dirigir el PSOE en el futuro próximo, Lambán dará su apoyo a Susana Díaz: "He expresado muchas veces mi convicción de que reúne méritos y actitudes. Si se presenta, es bastante probable que yo la apoye".

En cuanto a la candidatura de Patxi López, ha remarcado que le pareció "desacertado" el momento que escogió para postularse al cargo porque "estábamos en un buen Comité Federal y hubo un magnífico discurso de Javier Fernández. Los medios deberían hacerse centrado en la envergadura de ese discurso, por lo que habría sido recomendable que se hubiese presentado después".

Más duro, como ya lo ha sido en otras ocasiones, se ha mostrado con Pedro Sánchez: "Creo que debería hacer una meditación consigo mismo y ver qué es lo que más responsable que debe hacer un secretario general después de haber presentado su dimisión. Tendrá mi respeto haga lo que haga". Solo ha alabado Lambán una cualidad del ex secretario general: "Hay que reconocer que fue coherente".

Considera que la Gestora "está funcionando bien" y que ahora lo importante es que "el futuro PSOE tiene que reconciliarse con el viejo PSOE, en el mejor sentido de la palabra. El futuro PSOE tiene que reencontrar su espacio cultural, político e ideológico en España".

Abstención a favor de Rajoy

A pesar de la controversia generada tanto dentro como fuera del PSOE tras la abstención que permitió el Gobierno de Mariano Rajoy, Lambán ha defendido la postura de su partido e incluso ha incidido en que deberían haber tomado "antes" la decisión. "Todos fuimos cobardes por no atrevernos a decir en voz alta lo que pensábamos", ha aseverado.

"No era razonable seguir repitiendo las elecciones indefinidamente y lo que tenía que hacer el PSOE, supliendo un vacío legal, era dejar gobernar al partido más votado. La decisión fue correcta pero a destiempo, deberíamos haberlo decidido mucho antes", ha subrayado.

PGE

Con un cierto recuerdo al "no es no" que defendieron los socialistas durante la campaña electoral, Lambán ha asegurado que el PSOE no se abstendrá para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Deberían presentar el presupuesto y luego ya veremos lo que hacemos, pero no es razonable que el PSOE apruebe unos presupuestos de Rajoy. No es previsible que Rajoy presente unas cuentas tan incontestables desde nuestras prioridades como para que nosotros lo apoyemos", ha remarcado, sentenciando que "hay aritmética suficiente como para que el PP apruebe unos PGE sin necesitar el apoyo del PSOE".

Economía

En la entrevista también se ha hablado de economía. Lambán ha defendido que hay que cambiar la forma de evaluar la economía porque depende "del PIB, del paro…" pero "de poco sirve que crezca el PIB si el reparto de la riqueza es desigual, o que baje el paro si el empleo que se crea es de poca calidad".