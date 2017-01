Araid celebra sus diez años con el objetivo de atraer más talento a Aragón

Sociedad

Zaragoza.- La Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) ha celebrado este miércoles su reunión anual con el objetivo de poder juntar a todo el talento que están trabajando para la Comunidad. En la cita han aplaudido la llegada de nuevos investigadores durante el 2016 y la que vendrá gracias a la convocatoria vigente durante los primeros meses de este 2017.

La consejera de Innovación, Pilar Alegría, ha presidido el acto y ha agradecido la labor de todos los científicos "que a pesar de todos los vaivenes han apostado por esta Comunidad". Alegría ha defendido que "si queremos labrarnos ese Aragón del conocimiento, ese Aragón excelente, solamente podremos conducirlo y transitarlo apostando por el conocimiento y por gente como los que forman parte de la familia de Araid".

A Aragón han llegado profesionales de cualquier ámbito de la ciencia, desde el campo de la física, de la nanotecnología, de la antropología, etc. Santiago Ramón García es investigador de la Universidad de Zaragoza y, desde sus inicios postdoctorados en Vancouver, ha trabajado en desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades tropicales como la tuberculosis. "Es una enfermedad que afecta más a países en vías de desarrollo y en España no se ve tanto, y el tratamiento actual no es muy efectivo. Dura seis meses como mínimo y tiene bastantes efectos secundarios. Estamos tratando de investigar nuevos fármacos que sean eficaces contra las formas resistentes de esta enfermedad", detalla.

Otro ejemplo es el de Pilar Martín Duque, miembro del Centro de Investigaciones Biomédicas de Aragón, y que trabaja en el uso de células madre como vehículo para distintas terapias hacia el cáncer. "Las células madre van hacia zonas de daños, como los tumores. Las utilizamos como caballo de Troya para que lleven en su interior diferentes tipos de terapia, sean nanoparticulas, virus o cualquier terapia antitumoral", explica Pilar. Ella consiguió la plaza en el año 2008 tras trabajar en el Ramón y Cajal. "Creo que Araid es un gran programa, nos tratan fenomenal y es una gran forma de traer investigadores que no somos aragoneses hacia una Comunidad en la que se apoya mucho la investigación", resalta.

Jorge Hugo Calvos es natural de Zaragoza y, tras años investigando fuera de la Comunidad, Araid le dio la posibilidad de continuar sus proyectos en el CITA. Su trabajo se centra en buscar una mejora de la eficiencia productiva del ganado. "Es mejorar la eficiencia de la producción, es decir, con menos inputs consigamos los mismos outputs, siempre manteniendo la calidad de nuestros productos agroalimentarios".

Desde su nacimiento en el año 2006, Araid ha realizado 403 proyectos de investigación, que han llevado a producir 19 patentes. Para ello han firmado 63 contratos de investigación. Además, 620 publicaciones científicas, 518 internacionales y 412 actividades de difusión de la ciencia llevan la firma de la red aragonesa.