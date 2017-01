Julià abre la puerta a posibles salidas y llegadas

Deportes

Bedia es la incorporación número 16 de Julià

Zaragoza.- "Nos planteamos cualquier opción". Así de contundente se ha mostrado el director deportivo del Real Zaragoza, Narcís Julià, al ser preguntado en sala de prensa este jueves por si el club piensa en incorporar un portero. Así, el catalán ha asegurado que con las cifras actuales "no se supera el límite salarial", por lo que una nueva llegada "no dependería de una salida".

Sin embargo, Julià ha puntualizado que no se trata de "fichar por fichar" sino de conseguir traer "lo que necesites y te haga crecer dentro de las posibilidades del club y del mercado". En este sentido, no ha querido desvelar más para "no crear expectativas" que luego se puedan convertir en decepciones para la afición.

A su vez ha confesado que el mercado invernal, en el que han llegado Edu Bedia y Jesús Valentín, se trata de un área "difícil" y que "personalmente no me gusta mucho porque las opciones son más limitadas". También ha asegurado que "estamos trabajando en otras opciones".

En el capítulo de salidas, Julià ha reconocido que el conjunto blanquillo trabaja en encontrar una salida para Razvan Popa. El objetivo es que el defensa rumano pueda contar con más minutos.

Otra de las posibles marchas, asumida oficialmente, es la del delantero andaluz Juan Muñoz, quien, según ha apuntado el director deportivo, pidió salir del equipo en el desplazamiento a Vallecas. Precisamente penalización

Críticas por la confección de la plantilla

Por otra parte, Julià ha defendido que "está tranquilo" y que "sé encajar bien la crítica, para no caer en el nerviosismo y en la espiral de dudas". A su vez ha asegurado que procura que dichos comentarios no le afecten. De esta forma, ha sentenciado diciendo que "si esto no llega a buen puerto recogeríamos las velas y nos iríamos a otro sitio".