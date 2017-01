Santisteve confía en un "esfuerzo de responsabilidad" de PSOE y CHA para aprobar el presupuesto

Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, asegura que la ciudad no está para "intercambiar cromos" con otras instituciones porque necesita un presupuesto "lo antes posible". Confía en un "esfuerzo de responsabilidad" de PSOE y CHA para aprobarlo. Respalda la gestión de Cubero y cree que la polémica del 010 es una "cortina de humo".

El alcalde de Zaragoza ha visitado a los emprendedores de Zaragoza Activa

Zaragoza.- El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha apuntado que la ciudad no está para “intercambiar cromos” con otras instituciones porque necesita un presupuesto “lo antes posible”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha negado que esté habiendo problemas en la negociación de los presupuestos y ha apostillado que los grupos municipales tienen el proyecto “sobradamente estudiado”, ya que cuenta con aportaciones de PSOE y CHA.

Santisteve ha asegurado que le “costaría mucho trabajo” pensar que el PSOE no apoyará finalmente los presupuestos, ya que en ellos se plantea inversión social, vivienda, empleo, barrios y “cuentan con una potente inversión con los en los tiempos que corren”.

Considera el informe desfavorable del 010 una “cortina de humo” y ha añadido que Zaragoza no está para “intercambiar cromos” con otras instituciones porque necesita un presupuesto lo antes posible. “Cuanto antes esté, antes se podrá ejecutar y antes podrán salir beneficiados los vecinos”, ha subrayado.

Preguntado por los medios, Santisteve ha apuntado que el PSOE no cree que lleve idea de no aprobarlos porque sería “totalmente irresponsable en los tiempos que corren y con los presupuestos que se les han ofrecido, dado que no ha habido ninguna crítica sobre las grandes líneas del mismo”.

Además, ha respaldado la gestión del consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, con el informe del servicio 010 y ha resaltado que es un tema que hay que solucionar. “A nosotros nos toca lidiar con patatas calientes y con temas que vienen de años atrás y no tenemos miedo a enfrentarnos a los conflictos e intentar solucionarlos de la forma más equitativa posible”, ha señalado.