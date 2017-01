Alarmas encendidas

Deportes

Casadevall está muy molesto con sus hombres. Foto: web Basket Zaragoza (Esther Casas)

Zaragoza.- Peligrosa cuanto menos la dinámica en la que se encuentra inmerso el Tecnyconta Zaragoza. El conjunto aragonés sumaba en tierras madrileñas, ante Estudiantes, su tercera derrota consecutiva y ve cada día más cerca la zona baja de la tabla. Lo negativo ya no sólo reside en el negativo resultado, sino en la falta de capacidad de reacción ofrecida por los maños ante un rival directo.

Muy enfadado terminaba el choque Andreu Casadevall con sus hombres, una tónica que comienza a ser demasiado habitual en los últimos encuentros. Cabe recordar que ante Joventut el equipo tenía en su mano opciones intactas de acceder a la Copa del Rey, pero la derrota en Badalona hizo daño, mucho daño, a la nave rojilla. "Fue un partido que pudimos ganar, pero no estuvimos en defensa", lamentaba el entrenador.

Casadevall continuaba admitiendo que han perdido "esa chispa" y que no es concebible "salir" derrotados al parqué como ocurrió ante Barcelona y Estudiantes. ¿Pero cuáles fueron los principales problemas del Tecnyconta en la capital de España? Para el entrenador, existe "demasiada gente preocupada porque no salen las cosas y eso no da fluidez en ataque ni permite jugar con tensión un partido en el que te estás jugando la vida".

Si en algo está insistiendo el técnico últimamente es en la falta de actitud atrás de sus hombres, criticada abiertamente de manera pública. "Estudiantes es un equipo al que no hay que dejarle irse a muchos puntos y hemos estado muy despistados en el balance defensivo y en el rebote", reconocía.

Si lo de Estudiantes era una final, con resultado negativo, el siguiente encuentro en el Pabellón Príncipe Felipe resultará una batalla sin cuartel. Reciben los maños a Manresa, actual colista de la competición con tan sólo dos triunfos y en ambas escuadras existe una imperiosa necesidad de ganar. Sólo una victoria separa al Tecnyconta de la zona de descenso. Y sólo una victoria será capaz de sacar del fango a un equipo en el que las alarmas ya están encendidas.