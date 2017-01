El Gobierno de Aragón asegura que los impagos del adelanto de la PAC están dentro de la "normalidad histórica"

Economía

El Departamento de Desarrollo Rural ha aclarado que "ningún agricultor se ha quedado sin cobrar las ayudas de la PAC" de 2016 y que sólo "algunos no han cobrado el adelanto". Ha asegurado que la situación está dentro de la "normalidad histórica" y que "los expedientes bloqueados con derecho a ayuda se resolverán pronto".

El Departamento de Desarrollo Rural ha asegurado que aquellos agricultores que no lo han percibido representan "un porcentaje muy pequeño" además... La garnacha tinta es la variedad de uva más plantada en Aragón en 2016

Zaragoza.- El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha recalcado que "ningún agricultor se ha quedado sin cobrar las ayudas de la PAC" de 2016, tras las críticas recibidas por parte de organizaciones agrarias como UAGA.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la consejería de Desarrollo Rural ha aclarado que las ayudas que se están reclamando pertenecen al 2017 y son un adelanto, cuyo plazo de pago "está establecido hasta junio de 2017". En este sentido, "algunos no han cobrado el adelanto establecido por el Departamento", han reconocido.

En todo caso, el Departamento de Desarrollo Rural ha asegurado que aquellos agricultores que no lo han percibido representan "un porcentaje muy pequeño sobre el total de solicitantes, algo que entra dentro de la normalidad histórica de un proceso administrativo caracterizado por su alta complejidad".

Además, "los adelantos que no se han podido realizar obedecen a diversas causas y no todas imputables al proceso administrativo llevado a cabo por el Departamento de Desarrollo Rural", ha sostenido, antes de enumerar algunas causas como "la falta de autorización del pago por parte del Ministerio de Agricultura, que es el que determina cuántos de los solicitantes de las ayudas tienen derecho real a las mismas" o el hecho de que "determinados agricultores y ganaderos, por otra parte, deben someterse a controles de campo que no se han terminado todavía".

Del mismo modo, el Departamento de Desarrollo Rural ha asegurado que "el adelanto de las ayudas de la PAC no es una obligación de las comunidades autónomas" y que "se aprueba voluntariamente con el fin de facilitar la gestión de las explotaciones agrarias y ello supone un esfuerzo adicional para la maquinaria administrativa".

No obstante, la consejería dirigida por Joaquín Olona ha transmitido la intención de que "los expedientes bloqueados que realmente tengan derecho a ayuda se resolverán en los primeros meses de 2017 y sus titulares recibirán la subvención dentro de los plazos legales establecidos".

El Gobierno de Aragón, recuerda el comunicado, "es el primero en solicitar un cambio profundo de la PAC a las autoridades europeas y estatales que simplifique notoriamente el proceso, y ya en 2016 presentó un propuesta en este sentido". Por ello, el Departamento de Desarrollo Rural ha invitado a las organizaciones agrarias de la comunidad a hacer un análisis riguroso de los problemas de la actual PAC que vaya más allá de problemas puntuales con afecciones mínimas para los agricultores y ganaderos, así como formular planteamientos que sirvan para reformar en profundidad esta política europea y dar verdaderas soluciones al sector.