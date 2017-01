Agné no da pistas ante un millar de aficionados

Deportes

Unas 1.000 personas se han acercado este jueves al entrenamiento a puerta abierta del Real Zaragoza en La Romareda. Raúl Agné ha preparado dos sistemas distintos y no ha dado pistas del once ante el Girona. Fran y Xiscu siguen sin entrenarse con el grupo y son duda. Xumetra ya ha dejado atrás su lesión y se ve listo para volver.

Este jueves el entrenamiento se ha realizado a puerta abierta en la Romareda

Zaragoza.- Raúl Agné no ha dado ninguna pista del once titular ni del sistema que utilizará este domingo para recibir al Girona en la Romareda. Con unas 1.000 personas en la grada del estadio municipal, el técnico ha dividido a sus jugadores en dos equipos, uno teóricamente titular y otro con el peculiar sistema (3-4-1-2) del cuadro de Pablo Machín. En el entrenamiento no han participado ni Fran Rodríguez ni Xiscu, y parece complicado que puedan estar frente a los gerundenses. Además, el rumano Popa no ha estado en ninguno de los dos equipos, ni titulares ni suplentes, quedando al margen en esa parte del entrenamiento.

La soleada mañana ayudaba a la presencia de aficionados en las gradas, principalmente niños, que han visto un entrenamiento animado. El propio Raúl Agné se ha impregnado de ese ambiente en el rondo previo al calentamiento, siendo uno más en el ejercicio. Posteriormente, el entrenador se ha centrado en las jugadas de ataque cuatro contra cuatro. Para acabar, en ese partidillo, el de Mequinenza ha alineado, en primer lugar, un 4-4-2 sin Cani y con Xumetra, y, segundo lugar, un 4-2-3-1 ya con el de Torrero, sin Lanzarote y solo Ángel en punta. Cabe destacar que en ambos grupos ha estado Jesús Valentín como titular. Enfrente, un equipo con tres centrales (Bagnack, Marcelo Silva y el canterano Zalaya), dos carrileros y dos puntas (primero Buenacasa y después Rai). Como anécdota, el partido ha acabado con empate a dos.

Xumetra, listo para volver

Jordi Xumetra ya está recuperado de su lesión y confía en sumar tres puntos el domingo

Tras el entrenamiento, Jordi Xumetra ha sido el protagonista ante los medios. El extremo catalán ha vuelto a entrenar con el grupo después del parón de Navidad, totalmente recuperado de su lesión en el peroné derecho. "Ha sido un final de año duro para mí. Ahora estoy bien físicamente y a disposición del míster", ha afirmado. Sin embargo, también ha reconocido que lo "lógico" sería que "empezara en el banquillo, pero eso ya es decisión suya".

En el tiempo que Xumetra ha estado fuera, el equipo ha pasado por playoffs, rozado el descenso, cambiado de entrenador y, por fin, ha ganado fuera. "En dos últimos partidos he visto bien al equipo y ahora esperamos conseguir la tercera victoria consecutiva. Ojalá haya sido un punto de inflexión la primera victoria fuera de casa y nos ayude anímicamente para encarar estos partidos y la segunda vuelta con más fuerzas", declara.

El domingo espera el Girona, tercer clasificado seis puntos por encima del Zaragoza y equipo natal de Xumetra. "Tengo un par de amigos que todavía están en el club. Ellos están muy contentos e ilusionados. Ya es el tercer año que están arriba y van a intentar subir", ha comentado. Al mismo tiempo, no duda en manifestar que tienen "ganas de ganar a un equipo de arriba que es fuerte, con mucha pegada y mucho físico. Sabemos de sus debilidades y con la ayuda de la afición tenemos que sacar los tres puntos".

Su puesto lo han ocupado primero Edu García y después Xiscu Martínez. Este último ha sido titular en las dos victorias contra el Real Oviedo y el Rayo Vallecano. "Xiscu lo ha hecho muy bien, si no fenomenal. Incluso forzó el penalti del segundo gol en Vallecas. No se le puede pedir más", ha avalado. Otro nombre propio ha sido el de Jesús Valentín, que ha realizado su segundo entrenamiento con la camiseta blanquilla. "Le hemos acogido bien, con los brazos abiertos. Se siente uno más desde el primer día. Es un chaval muy humilde y muy abierto", ha afirmado.

Por último, Xumetra también ha tenido buenas palabras con la afición que ha presenciado el entrenamiento en directo. "Es un gustazo ver a la gente que te vengan a ayudar y animar. Ojalá vengan más", ha reseñado. Además, le ha pedido a los Reyes Magos "salud y algún golito".