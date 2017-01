Zaragoza dona seis autobuses urbanos a Cuba

Zaragoza

Se trata de vehículos de más de 16 años que han sido renovados en la capital aragonesa

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza donará a Cuba seis autobuses urbanos. Se trata de vehículos de más de 16 años que han sido renovados en la capital aragonesa, pero que siguen siendo útiles. Hasta ahora, cuando los buses cumplían la edad máxima, Auzsa los revendía o los empleaba para recambios, pero al tratarse de propiedad municipal, el Ayuntamiento ha decidido ahora reclamarlos para poder donarlos.

Los autobuses partirán del puerto de Bilbao, hasta donde serán trasladados voluntaria y desinteresadamente por propios trabajadores de Auzsa. La donación se llevará a cabo a través de la Asociación de Amistad con Cuba y cumple un doble objetivo. El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha insistido en que "se seguirá y continuará este camino con otros pueblos del mundo",

En principio está prevista la renovación de 16 autobuses. El objetivo es donar estos seis primeros este mismo mes de enero. En otros seis se están analizando posibles averías y los cuatro restantes se mantendrán en el servicio hasta que lleguen los repuestos, pero la intención es que también puedan ser donados.

"Es un proceso de solidaridad internacional como lo fue la donación de material de bomberos al pueblo saharaui", ha resaltado Cubero, quien ha puesto de manifiesto que el pueblo cubano es "un referente de solidaridad, de dignidad y resistencia frente al imperialismo y los ataques del imperialismo estadounidense". "Son 50 años de resistencia que queremos reconocer con esta donación", ha agregado.

La donación se llevará a cabo a través del Movimiento de Solidaridad Internacional con el Pueblo Cubano, concretamente con la Asociación de Amistad con Cuba. No está estipulado el coste, pero los autobuses deberán ser trasladados al puerto de Bilbao, hasta donde los llevarán los trabajadores, un gesto que el Ayuntamiento ha querido reconocer.

Tres de estos vehículos se trasladan a La Habana y los otros tres a otros lugares que no son la capital. "Son unos buenos autobuses aunque no se hace buen mantenimiento", ha lamentado Cubero. Eso sí, entre risas, ha afirmado estar seguro de que "en el socialismo cubano los autobuses no se incendiarán porque la revolución cubana hará un mantenimiento adecuado cuidando a los pasajeros, usuarios y vecinos y seguro que no se queman".