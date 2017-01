Paje Real: "Los Reyes Magos vienen con regalos para todos pero también con mucho carbón"

Cultura

La cabalgata de los Reyes Magos saldrá del colegio Joaquín Costa

Zaragoza.- Miles de niños habrán hecho, probablemente, un gran esfuerzo durante los últimos días para portase bien. Y es que mañana recibirán a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Zaragoza sobre las 16.15 horas, dispuestos a hacer que ésta sea, de nuevo, la noche más mágica del año.

Para que todo salga bien, sus ayudantes han estado supervisando todos los preparativos y su Paje Real se ha encargado de que todo esté listo para llenar de ilusión a los niños aragoneses.

Pregunta.- ¿Cuál es su misión en Zaragoza?

Respuesta.- Vengo a traer un mensaje de paz, amor y concordia.

P.- ¿Cómo le han recibido?

R.- He llegado a la bella ciudad de Zaragoza, del viento y de la luz, y las autoridades locales me han recibido con mucha amabilidad y con los brazos abiertos y me han estado mostrando cómo se están llevando a cabo los preparativos de la cabalgata.

P.- ¿Y cómo van esos preparativos?

R.- Prácticamente está todo a punto, con lo cual estoy muy contento y así se lo voy a trasmitir a sus majestades.

P.- ¿Cómo llegarán Melchor, Gaspar y Baltasar a la capital aragonesa?

R.- Se prevé que aparezcan mágicamente a eso de las 16.15 horas más o menos en el Parque de La Paz. Allí las autoridades locales han cedido muy amablemente el autobús turístico que les va a llevar a reunirse con los pajes y demás comitiva y llegarán al colegio Joaquín Costa, donde comenzará la cabalgata hasta llegar a la plaza del Pilar.

P.- ¿Cómo va a ser la cabalgata?

R.- Estoy convencido de que va a ser una cabalgata mágica, llena de luz y belleza, hay muchísimas novedades.

Cada una de las tres carrozas llevará un buzón para que los niños entreguen su carta

P.- ¿Cuáles destacaría?

R.- Entre otras, que a sus majestades los van a acompañar nada más y nada menos que Mercurio, Venus, Neptuno, Marte, Urano, Saturno y Júpiter. También hay otras novedades como un séquito de bailarinas de Bollywood y más cosas que no quiero adelantar.

P.- Esa es una de las diversas novedades que trae la cabalgata de este año... ¿qué le han parecido?

R.- Buenísimas. Estoy entusiasmado. Me gusta mucho que haya tres buzones, uno en cada comitiva de cada Rey porque en ediciones anteriores se vio que con uno solo no daba a basto para recoger todas las cartas.

P.- ¿Han sido buenos los niños aragoneses?

R.- Los niños, como niños que son, son traviesos y esto hay que comprenderlo. Hay regalos para todos, pero que sepan todos que este año los Reyes vienen cargados de carbón así que no se confíen y que sean buenos, no vaya a ser que en el último momento se lleven una sorpresa un poco desagradable.

P.- ¿Todos los niños tendrán regalos?

R.- Sí. Ya es un regalo ver pasear a sus majestades, que es un hecho verdaderamente especial y extraordinario.

P.- ¿También los que reciban carbón?

R.- Seguro que sí, pero que se porten bien.