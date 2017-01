Revienta una tubería en Filosofía y Letras y deja inutilizable material arqueológico

Educación

Una tubería de la Facultad de Filosofía y Letras ha sufrido un reventón y ha causado el desplome de una fila de armarios del departamento de Arqueología. Ha sido el personal de limpieza del centro quien ha encontrado la sala llena de agua. No ha habido daños personales, pero las pérdidas materiales son "incalculables".

Zaragoza.- El año en Filosofía y Letras ha comenzado con un nuevo incidente. Una tubería de agua caliente ha estallado durante la mañana de este miércoles y ha causado el desplome de toda una fila de armarios del laboratorio de Prehistoria y Arqueología. Según han explicado desde la Universidad, dicha tubería "llevaba un tiempo filtrando agua". Han sido las señoras de la limpieza quien ha encontrado a primera hora la sala llena de agua y de material inutilizable. En el momento de los hechos no se encontraba nadie en la sala, por lo que no ha habido daños personales.

El catedrático en Arqueología y profesor extraordinario de la Universidad, Manuel Martín Bueno, ha sido uno de los primeros en llegar a trabajar y se ha encontrado todo lo ocurrido. "He llegado por la mañana a la Facultad y estaban las señoras de la limpieza recogiendo agua con cubos y fregonas y todos los que estábamos en el departamento hemos empezado a recoger, mover y sacar lo que se podía", ha narrado.

Pese a que no ha habido daños personales, los daños materiales son "incalculables". "Es difícilmente valorable. Son trabajos en curso que han sufrido daños, material que hay que volver a trazar, ver qué se puede recuperar, retrasos en las investigaciones…", ha detallado el profesor. "Ahí había material de prehistoria, material cerámico, material óseo, maderas procedentes de varios proyectos de la Antártida, de excavaciones subacuáticas, materiales metálicos… Incluso material técnico que se ha visto afectado y no podremos saber hasta qué punto se ha visto afectado hasta que no podemos ordenar, acceder y poner en marcha a ver si funcionan", ha lamentado.

Los trabajos se centran ahora en limpiar y poder ordenar todo el laboratorio, además de picar la pared para arreglar la tubería dañada y dejarla de nuevo en perfecto estado. Todo esto mientras continúan esperando la ansiada reforma de la Facultad. "Es una más de un centro que debería haber sido restaurado desde hace tiempo", ha manifestado el catedrático Manuel Martín Bueno.