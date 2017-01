Jesús Valentín: "No me lo pensé dos veces y dije que sí"

Deportes

Con el 22 a la espalda, Jesús Valentín ha sido presentado este miércoles como el primer refuerzo invernal del Real Zaragoza. El canario ha reconocido que nada más recibir la llamada del conjunto maño aceptó la propuesta y también que está para debutar el domingo si Agné quiere. Juliá ha confirmado que no hay cláusula del miedo.

El canario está preparado para debutar ante el Girona

Zaragoza.- Jesús Valentín ya es uno más dentro de la plantilla del Real Zaragoza. De hecho, ha completado por la mañana su primera sesión a las órdenes de Raúl Agné y, minutos después, ha acudido al Estadio Municipal de La Romareda a sentirse por primera vez jugador del conjunto maño en su nuevo estadio. De hecho, el domingo puede realizar su debut.

El técnico mequinenzano ya le ha probado en la teórica zaga titular junto a Cabrera, dado que Marcelo Silva está sancionado, y lo más probable es que salte directamente al once unos días después de su llegada. Llevará el 22 a la espalda y se ha definido en su presentación como un central "fuerte, rápido y con buena salida de balón", cualidades que Juliá también ha visto en él como para considerarlo necesario de cara a reforzar una posición debilitada.

Respecto a su estreno en un entrenamiento, Jesús Valentín ha explicado que se ha sentido "muy cómodo" porque sus compañeros le han "acogido muy bien". También ha querido destacar que se encuentra en forma: "Estoy en condiciones, la verdad que venimos de navidades, pero durante las vacaciones he trabajado y estoy para jugar". La decisión dependerá por tanto de Agné.

Valentín ha reconocido que en su charla con el entrenador le ha pedido que tenía que "trabajar para ayudar al equipo", además de darle la bienvenida. Preguntado por el momento el que conoció el interés del Real Zaragoza en él, el canario ha sido rotundo: "Desde que me plantearon venir no me lo pensé dos veces, dije que sí y estoy orgulloso de estar aquí".

El ex de la Sociedad Deportiva Huesca, equipo contra el que podrá jugar al no existir cláusula del miedo según palabras del propio Narciso Juliá, ha comentado respecto al objetivo del ascenso que "puede decirse porque el Zaragoza es un club histórico y siempre tiene que estar arriba", mostrándose no obstante humilde al afirmar que el reto es "acabar lo más arriba posible y, si puede ser, bienvenido sea".