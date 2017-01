Participación Ciudadana contará con un presupuesto de 14,5 millones, el 2% del total

Zaragoza

La mayor partida se destina a la publicidad institucional con un crédito de 250.000 euros

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado este martes la ronda de comparecencias para presentar los presupuestos de cada Área. La vicealcaldesa Luisa Broto ha sido la encargada de detallar las partidas del Área de Alcaldía, que cuenta con dos millones (el 0,28% del total); y las de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Policía Local, que suman 14,5 millones de euros (el 2% del total). Broto, que ha sustituido a la consejera Elena Giner -que no ha estado presente por motivos familiares- ha asegurado que es un presupuesto "centrado en los barrios".

Una afirmación que ha justificado con los cinco millones de euros que se dedica a presupuestos participativos, los tres millones del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza para ejecutar obras en barrios rurales y las inversiones en todos los barrios. Entre ellas, destacan el nuevo centro de servicios sociales de Delicias, así como mejoras en los de La Jota, Arrabal y San José; la Sala La Ternera-Centro Cívico Salvador Allende; el Centro Cívico Tío Jorge y Centro Cívico Sánchez Punter; el Parque de bomberos de Casetas; o los Depósitos y parque Pignatelli, entre muchos otros.

Broto también ha indicado que se mantienen los gastos de representación y protocolo y ha indicado que se han aumentado con 20.000 euros la partida a gastos de funcionamiento de grupos municipales. Respecto a Dirección de Comunicación, se ha creado una nueva partida llamada Asistencia Técnica Audiovisual, que comprende, entre otras cosas, la traducción al lenguaje de signos de los plenos municipales. La mayor partida es la relacionada con la publicidad institucional, que está dotada con 250.000 euros, unos 50.000 más que el año anterior.

Además, Broto ha explicado que las diferentes juntas de distrito tenían consignación homogénea de unos 33.000, a excepción de Las Delicias que tenía un poco más. Ahora, después de tener en cuenta accesibilidad a equipamientos, población y extensión del distrito, "se adapta la distribución a la realidad de la ciudad", ha manifestado.

El presupuesto de este departamento contempla también el refuerzo de las programaciones de los centros cívicos y una partida para la renovación de vehículos de la Policía Local, por coches híbridos o eléctricos.

Grupos municipales

El portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, considera que han aumentado las partidas de Alcaldía y que en 2017 subirán los gastos de protocolo. Lamenta que hayan desaparecido los 12.000 euros dedicados a los tablones municipales vecinales, pero aplauden el aumento de partida de centros cívicos. Respecto a los presupuestos participativos, "si el experimento sale bien, CHA apuesta por avanzar en esta línea" aunque ve con "tristeza y pena" la poca participación que se registra en los procesos.

El concejal de Ciudadanos Alberto Casañal considera que los presupuestos de 2017 son "más de lo mismo" porque ZeC "no hizo los deberes en 2016 y ahora nos traen lo mismo". La idea básica del presupuesto es "el programa electoral de ZeC, olvidándose de los vecinos de Zaragoza, que no necesitan ningún partidismo". Casañal ha criticado que no se haya conseguido nada para los barrios ni las juntas de distrito y busca potenciar la subsanación de errores en los procesos participativos. C´s pide 100.000 euros para relanzar la Tarjeta Ciudadana.

Por su parte, el concejal del Partido Socialista Roberto Fernández condiciona la aprobación a la aceptación de las enmiendas de la formación a la que representa. También ha afirmado que el apoyo está sujeto "a si las bases de ejecución se acuerdan y negocian y si se desarrolla un cronograma de ejecución de las enmiendas". Respecto a barrios rurales, el edil apuesta por destinar más partidas a obras en estas zonas.

El concejal del Partido Popular José Ignacio Senao ha criticado el "precario" presupuesto que se ha dedicado a la Policía Local. Partida que en 2016 casi no se ejecutó. Por su parte, la edil popular Patricia Cavero ha criticado que haya aumentado un 28% el presupuesto de Alcaldía, de los que casi un millón se destina a publicidad. "Participación ciudadana no tiene proyecto, lo único que hace es subir gasto corriente", ha sentenciado Cavero.