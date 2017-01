El Gobierno de Aragón acepta las cinco medidas de Podemos para el Presupuesto

Política

Este miércoles Lambán se lo comunicará a Echenique

Zaragoza.- Podemos ya tiene la contestación del Ejecutivo aragonés que ha estado reclamando durante los últimos días. El presidente Javier Lambán informará, este miércoles, al líder de la formación morada en la Comunidad, Pablo Echenique, del encaje de estas propuestas en los Presupuestos de 2017.

En una entrevista en los informativos matinales de Aragón TV, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha avanzado la aceptación de las cinco propuestas de fomento del empleo que Podemos ofreció al presidente Lambán para abstenerse en la tramitación de las cuentas en el Parlamento autonómico y que ascienden a 135 millones de euros.

Como ya dejó entrever Lambán en su respuesta, en el último Pleno, a la oferta de Podemos, "estamos en disposición de decir que aceptamos los cinco puntos", ha asegurado Vicente Guillén, antes de matizar que hay que hablar sobre "algunas de las cuestiones" que "colisionan con alguna ley del Estado" o "tienen alguna dificultad para implementarse".

Para el consejero de Presidencia, este movimiento es "un primer paso" y, ahora, hay que "hacer una labor de convicción" con la formación morada, porque "con la abstención de Podemos, los Presupuestos no salen". "Tenemos que convencerles para que aprueben unas cuentas que buscan favorecer el crecimiento, luchar contra el desempleo y corregir las desigualdades", ha subrayado, con este "enésimo llamamiento".

Sobre el borrador de las cuentas que van a trasladar a los grupos de izquierdas, Guillén ha detallado que van a crecer un 4%, con 200 millones de euros más. Así, la cuantía total estará "por encima de los 5.000 millones de euros". En cuanto a los objetivos, se van a priorizar la educación, la sanidad y los servicios sociales y se va a "invertir más en innovación y cultura" para fortalecer el crecimiento de una economía que, según las previsiones, va a estar "dos décimas por delante de la media nacional", ha sostenido Guillén.

En este escenario, el Ejecutivo autonómico confía en que los Presupuestos ayuden a terminar el 2017 por debajo de los 70.000 parados, lo que supondría un descenso de 10.000 personas.

El borrador de los Presupuestos, además, contempla una partida de 8 millones de euros para la Ley de Capitalidad, "como ha pedido Podemos", ha asegurado el consejero de Presidencia, quien ha rechazado "nuevas subidas de impuestos".

Entre tanto, la prórroga de los Presupuestos autonómicos de 2016 tiene su "lado negativo", como ha reconocido Guillén, con la imposibilidad de realizar "nuevas inversiones" en la construcción de colegios e infraestructuras educativas y "dar subvenciones a empresarios, sindicatos y asociaciones para que puedan llevar a cabo su labor".

Preguntado por la posibilidad de negociar los Presupuestos de la Comunidad con el PP, Vicente Guillén ha reiterado que las cuentas de la DGA "serán con la izquierda o no serán". "El PSOE es un partido antagónico al PP y no sería coherente aprobarlos con su ayuda", ha ampliado el consejero de Presidencia.

No obstante, Guillén ha resaltado la oferta que el presidente Lambán trasladó a los populares para llegar a "grandes pactos" en 2017, en el terreno educativo y en la organización del territorio, con la ordenación de competencias entre las administraciones de la Comunidad.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón, pese a los contactos con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, sigue esperando una contestación del Gobierno central para la convocatoria de la Comisión Bilateral, que no se reúne desde el 2013. "No me ha dado ninguna fecha, pero espero que el día 11, con la reunión preparatoria de la Conferencia de presidentes, se pueda cerrar", ha transmitido Vicente Guillén, en alusión al oscense Roberto Bermúdez de Castro.