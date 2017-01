Edu García quiere volver ante el Girona

Deportes

El técnico del Real Zaragoza, Raúl Agné, podrá contar si lo estima oportuno con Edu García en el primer partido liguero del 2017. El canterano zaragocista ha asegurado que está en condiciones de volver tras su lesión, habiendo trabajado durante estos días para recuperar la forma perdida. Reconoce que enero es un mes clave.

El canterano ya está recuperado de su lesión

Zaragoza.- La mejor de las noticias en el regreso del Real Zaragoza de las vacaciones no fue otra que poder contar con todos los efectivos disponibles, a excepción del lesionado de larga duración Wilk. Este martes los únicos ausentes han sido José Enrique, con trabajo individualizado, y un Fran que también ha estado al margen después de realizarse unas pruebas que demuestran que está recuperado de su dolencia.

Las miradas siguen puestas en la evolución de Xumetra y Edu García, con especial protagonismo para el segundo. El canterano zaragocista sufría una desagradable lesión en un testículo que le obligaba a pasar por el quirófano, pero está ya convencido de poder volver ante el Girona en el primer encuentro liguero de 2017.

El zaragozano ha asegurado que su idea es "estar disponible para el míster desde esta semana", reconociendo que en lo primero que pensó tras lesionarse fue "cuándo iba a poder volver a jugar". Por ello, se ha reafirmado en que se quedó sin vacaciones de Navidad "para poder estar bien en este momento, con los compañeros", por lo que su presencia en la lista dependerá de la decisión de Agné.

Si algo ha querido dejar claro también Edu García es que enero puede y debe ser un mes clave: "Estamos en una posición en la que estamos en disposición de todo y, en la que por el contrario, si nos relajamos no tendremos nada que hacer". Para ello habrá que comenzar imponiéndose al Girona, seis puntos por encima de los blanquillos, definiéndolo como "un gran equipo y que está donde está no por casualidad, sino porque tiene una plantilla muy buena y muy completa".

Sobre los deseos que tiene el futbolista maño de cara al 2017, ha remarcado que en lo personal "es seguir trabajando a tope y seguir cogiendo minutos" y, en lo colectivo, el que todo el mundo tiene en la cabeza: "Tengo el que todos los zaragocistas pedimos cuando nos tomamos las uvas, lo sabemos y es el mismo para todos". Sí, el ascenso a Primera División.