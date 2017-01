A empezar el año por la puerta grande

Deportes

Casadevall quiere que sus hombres cambien la imagen ofrecida ante el Joventut

Zaragoza.- El Pabellón Príncipe Felipe se viste de gala este lunes para abrir el telón y que comience un nuevo año de basket. Además, lo hace con un partido de altísimos vuelos, ya que Tecnyconta Zaragoza recibe ante su público al F.C. Barcelona Lassa. No se necesita motivar a nadie ante un encuentro así y más teniendo en cuenta que los maños están dando la talla últimamente cuando actúan como locales.

Eso sí, Casadevall no podrá contar con Sergi García, quien de nuevo vuelve a estar aquejado de problemas musculares que le impedirán estar en la cita. Tampoco llega al 100% un Tomás Bellas que también arrastra molestias, pero en esta ocasión nadie duda de que el madrileño dirigirá al equipo desde la base a partir de las 20.00 horas.

Cualquier opción de victoria del Tecnyconta pasa por minimizar los errores que se vieron y acumularon en el tropiezo frente a Joventut, hace tan sólo unos días, que tanto molestó a Andreu Casadevall. Por ello, el catalán ha advertido durante la semana de que si no salen "concentrados" y no mueven "bien el balón", los catalanes "penalizarán con canastas fáciles".

No ha sido el mejor arranque liguero del Barça, pero lo cierto es que están reaccionando y ahora son un equipo más temible. "Han tenido ya bastantes tropiezos y ante el Valencia ya se vio un equipo mucho más físico y mejor colocado", ha explicado Casadevall, incidiendo en que "no permitían canastas fáciles y no les importaba hacer una falta".

Por ello, las claves dadas por el entrenador pasan por explotar el "talento suficiente para leer su defensa y crearles problemas de circulación" si se quiere tener alguna opción de dar la sorpresa.