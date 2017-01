José Luis Rivas: "Hay que preguntarle a la ciudadanía si realmente quiere al tranvía"

Zaragoza

Zaragoza.- El presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, José Luis Rivas, es partidario de que los zaragozanos puedan elegir si quieren tranvía o no en su ciudad, antes de tener que decidir el trazado de una hipotética segunda línea.

También critica los procesos participativos telemáticos que está impulsando Zaragoza en Común, ya que en ellos no participa un amplio sector de la población mayor.

Otro de los asuntos municipales que le preocupa es el retraso en la aprobación presupuestaria, dado que supone la principal fuente de financiación de las entidades vecinales. Rivas confía en que los grupos municipales aparquen sus diferencias y las cuentas de 2017 salgan adelante lo antes posible en Zaragoza.

Pregunta.- ¿Qué balance hace de estos seis meses como presidente de la Unión?

Respuesta.- Empecé en mayo y estoy viendo que da un trabajo inimaginable. Mi línea es continuista. Nos gusta hablar con la gente y mantener la ilusión. El movimiento vecinal está pasando por momentos de apuro porque no hay relevo generacional. Somos los mismos que estábamos hace veinte años y eso es malo, los jóvenes se instauran como asociaciones vecinales, pero en las zonas nuevas de Valdespartera y Arcosur. En los barrios tradicionales seguimos los mismos.

P.- ¿Qué cambiaría?

R.- Hemos reforzado las nuevas tecnologías, que eran las grandes olvidadas. Estamos llevando a cabo una página web nueva. Hemos abierto página en Facebook y abriremos en Twitter. También nos daremos a conocer en el ámbito. Hay cientos de asociaciones vecinales que van por libre y queremos que vean que hay una cierta ventaja en formar parte de una de las dos grandes asociaciones de Zaragoza. Las oficinas técnicas les solucionan los problemas de subvención, les mantenemos informados, defendemos sus posiciones acerca de los ayuntamientos, que hay todavía muchas que defender.

P.- ¿Por qué son necesarios los movimientos vecinales?

R.- El movimiento vecinal existe porque el Ayuntamiento no cumple. Si cumpliera al cien por cien no tendríamos razón para existir.

P.- ¿Y cómo se llevan con el equipo de gobierno de este Ayuntamiento?

R.- Las relaciones son normales. En general son buenas en todos los niveles, tanto con el equipo de gobierno como con la oposición.

P.- ¿Está respondiendo a lo que verdaderamente necesita la ciudad?

R.- Creo que no. Necesitan mejorar en que yo veo al Ayuntamiento muy solo. El gobierno está solo y yo asisto a todos los plenos y las mociones que presenta ZeC salen derrotadas por 22 a 9. Casi todos están contra el alcalde, incluso los mismos que apoyaron que formará gobierno como PSOE y CHA. No es lo mismo la izquierda del PSOE que la del Partido Comunista. El Gobierno tiene que escuchar a los demás. No puede trabajar única y exclusivamente para su gente. Llegaron y había mucha gente que necesitaba que se le echara una mano porque la situación era grave y ahí lo han hecho bien. Pero se han dedicado solo a 40.000 zaragozanos, por lo que más de 600.000 zaragozanos no han visto nada. Eso sí, han hecho muchos carriles bici que han creado follones, en los que no vamos a entrar a considerar ahora mismo.

P.- ¿Cuál es el organigrama de la Unión Vecinal Cesaraugusta?

R.- La forman 29 asociaciones de vecinos y está a punto de ingresar una más. Se reúne una asamblea anual, la junta de dirección la forman doce personas con presidencia, secretario, tesorero y una oficina técnica con tres empleados. Las asociaciones acuden y la oficina les hace los trámites, echándoles la mano correspondiente. Si hay problemas, se dialoga.

P.- ¿Cómo valora los procesos participativos que están impulsando en tranvía?

R.- Hay que preguntarle a la ciudadanía si realmente quiere al tranvía. Y eso no sale en la encuesta. Ya veremos la respuesta. Sinceramente, el Gobierno de Zaragoza en Común es muy dado a las consultas telemáticas y yo le he dicho a la concejal Elena Giner que está dejando de lado a una gran cantidad de zaragozanos de 60 años hacia arriba, a los que la cuestión informática les resbala completamente. Esos zaragozanos no participan en nada porque no se fían con esas cosas.

P.- ¿Y con el autobús urbano?

R.- Hay que hacer unas cuantas mejoras. Con la línea 1 del tranvía, que me parece fantástica, se partió la ciudad por la mitad. Hay mucha gente que tiene que trasbordar y antes tenía una buena red de autobús y eso ahora se ha roto. Ahora está anticuada. Lo que no se puede pretender es que sacar el coche de la ciudad es factible. En el paseo de la Constitución de entrada a Zaragoza se forman buenos atascos.

P.- ¿Qué valoración hacen de los presupuestos participativos?

R.- Sobre los presupuestos participativos pasa lo mismo. Cuando se trató en el Consejo de la Ciudad conseguimos que se modificara que cualquier zaragozano pudiera votar donde le diera la gana. Eso sería un desastre, por lo menos que esté empadronado en el sitio donde va a votar y eso se aceptó. Debemos facilitar a los mayores que puedan votar sin necesidad de Internet o poner a alguien que les enseñe. Si no, votan siempre los mismos y eso desvirtúa la idea.

P.- ¿Cómo afecta un retraso en la aprobación de presupuestos para las entidades vecinales?

R.- En principio vivimos de los presupuestos municipales. No cobramos cuota a los asociados y no tenemos otros ingresos. Tenemos un convenio y en base a eso sobrevivimos. Si se tienen que prorrogar los presupuestos, sólo se pagan las nóminas y nos quedamos a dos velas. Habría que buscar una solución, no sé cuál, pero lo que no podemos hacer es abandonar. Al final se aprobarán, el PSOE intentará conseguir modificaciones de algún tipo, pero aceptará el trato. En la DGA están en la misma tesitura por lo que se solucionará. A principios de enero los tendremos.

P.- Han sido galardonados con el premio ECOS 2016 por su defensa del comercio de proximidad, ¿qué medidas hay que tomar para impulsar?

R.- Son complejas, pero el comercio de proximidad en los barrios representa una fuente de luz. Los escaparates iluminan. Con iluminación pobre da sensación de inseguridad. No es lo mismo pasar por una calle con comercios y otra sin. Achacan mucho a los grandes centros comerciales perder oportunidad de venta, pero los jóvenes compran por internet principalmente electrodomésticos, televisores y cuando trabajan los dos se van a una gran superficie los sábados y eso lo sufre el comercio de proximidad, que debería especializarse, entrar en el juego de la venta por Internet. No puede seguir como hace 40 años. O te pones con los tiempos o no queda otra que pasarlo mal.

P.- ¿Está preparada Zaragoza para más grandes superficies comerciales?

R.- Ya no caben. Si Torre Village es una opción de outlet, no creo que eso le haga daño al comercio de proximidad. Bien no creo que les haga, pero mal tampoco porque son dos conceptos de vender distintos. Ahora, si van a vender lo mismo que vende la tienda de la esquina, pues le van a hacer polvo. En el comercio de proximidad tampoco hay relevo generacional y los jóvenes no quieren seguir con los negocios tradicionales de toda la vida de los padres. Sólo conozco El pequeño catalán.

P.- ¿Qué tal son las relaciones con la otra plataforma de entidades vecinales como es la Federación de Asociaciones de Barrios?

R.- En principio las relaciones con ellas son buenas. No hay enfrentamientos, todos defendemos lo mismo. Nos interesa tanto a ellos como a nosotros que la ciudad funcione y que los vecinos estén mejor servidos. Yo con Nieves me llevo muy bien.