El primer aragonés del año se llama Sergio y pesa 2,7 kilos

Sociedad

Beatriz es madre primeriza a sus 41 años

Zaragoza.- El primer bebé del año ha llegado a Aragón a las 0.28 horas. Sergio Giménez Esteban ha pesado dos kilos y 700 gramos al nacer, en la Maternidad del Hospital Miguel Servet, en Zaragoza.

Cuenta la madre de la criatura, Beatriz Esteban, que "no estaba previsto" que Sergio fuera el primer aragonés de 2017: "La fecha prevista era el 23 de diciembre, pero se ha retrasado una semanica".

Este sábado, llegaron al mediodía al hospital y, tras esperar unas horas, les dijeron que nacería después de las campanadas de Año Nuevo. "Todos se han comido las uvas aquí. Yo no; no me daban ni agua", relata Beatriz, que se muestra "muy contenta" con su hijo en brazos.

Beatriz, madre primeriza a sus 41 años, expresa su alegría porque Sergio haya sido el primer bebé de Aragón en 2017. Además, valora que, este año, comienza a ampliarse el permiso de paternidad, de dos a cuatro semanas.

Quienes sí pudieron tomarse las uvas fueron los cuatro abuelos de Sergio, presentes este domingo en el Hospital. Para los abuelos paternos, es el primer nieto. "Estoy emocionada, porque ya somos un poco mayores y es el primero", comparte Pilar Chueca.

Mientras, el abuelo materno de Sergio, Pablo Esteban, también se muestra "contento" con el nacimiento de su tercer nieto. "Los otros primos también están muy contentos, porque van a poder jugar con él", dice, emocionado, Pablo.

La familia Giménez Esteban confía en pasar ya el día de Reyes en casa, aunque todos aseguran que el regalo de este año ya ha venido por adelantado con Sergio.