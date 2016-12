Aragón recibe 2017 con temperaturas bajo cero

M. Ambiente

Imagen tomada esta misma mañana en La Muela (Zaragoza)

Zaragoza.- Esta Nochevieja, las uvas no serán las únicas protagonistas. Las temperaturas bajo cero en toda la Comunidad harán que los gorros y las bufandas se conviertan en los accesorios estrella para ir al cotillón. Durante la primera semana del año, las máximas no subirán de los 10ºC en las tres provincias aragonesas. La buena noticia es que, según la Agencia Estatal de Meteorología, la bienvenida al año 2017 no estará pasada por agua.

El último día de 2016, este sábado, las temperaturas oscilarán entre los -2ºC y los 7ºC en Zaragoza, los -3ºC y los 6ºC en Huesca, y los -5ºC y los 10ºC en Teruel.

Para estrenar el año, las temperaturas seguirán bajando. Así, el domingo, los termómetros zaragozanos se situarán entre los -3ºC y los 6ºC, los oscenses entre los -2ºC y los 6ºC y los turolenses entre los -4ºC y los 8ºC.

Tampoco el frío dará una tregua el lunes. Los turolenses serán los que pasen más frío con temperaturas entre los -4ºC y los 7ºC. A continuación, los oscenses, en cuyo territorio el mercurio de los termómetros oscilará entre los -3ºC y los 7ºC. Zaragoza, aunque será la provincia aragonesa que experimente las temperaturas más altas, no se librará del frío. Sus máximas no sobrepasarán los 8ºC y las mínimas rondarán los -2ºC.