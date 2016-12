Pablo Híjar: "Ninguna familia que acude al Ayuntamiento ha sido desahuciada"

Zaragoza

Pablo Híjar es el concejal delegado de Vivienda y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza.- El concejal delegado de Vivienda y Deportes, Pablo Híjar, se muestra satisfecho con el trabajo conseguido hasta el momento en las dos áreas que lidera. Desde que Zaragoza en Común llegó a la Alcaldía, ninguna de las familias que ha acudido al Ayuntamiento ha acabado en un desalojo forzoso. No obstante, tiene pendiente para principios de 2017 sacar adelante dos de los proyectos que están todavía en el aire: las viviendas sociales de Pontoneros y Fray Luis Urbano.

En materia deportiva, el enfrentamiento con el Real Zaragoza S.A. sigue estando abierto. Híjar lamenta que el club se niegue a abonar las obras de emergencia que se han tenido que realizar este año y, aunque reconoce que por el momento las relaciones "no son buenas", espera que se pueda alcanzar un acuerdo.

Para el próximo año, Pablo Híjar confía en que los proyectos que tanto trabajo les ha costado elaborar empiecen a ejecutarse y todos los zaragozanos "puedan constatar el crecimiento de la inversión del Ayuntamiento de Zaragoza".

P.- Pontoneros y Fray Luis Urbano son dos proyectos de vivienda social que han quedado paralizados. ¿Confía en sacarlos adelante este mandato?

R.- Nada más que comience el año celebraremos un Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda. Creemos que habrá una consideración de voto del Partido Socialista, que nos votó en contra. Pedían un plan de viabilidad. Era difícil hacerlo sin tener un proyecto definido y ya ha sido aprobado por gobierno, así que creo que habrá un voto favorable.

P.- El próximo objetivo de estas características es Parque Goya…

R.- Es un proyecto comunitario. De momento hay muy buenas vibraciones. Es una idea para intentar suplir la carencia de servicios municipales de la zona. Pensamos que saldrá adelante sin prisas. Es un proceso de participación que va a durar un año entero en el que asociaciones y entidades podrán diseñar este proceso comunitario centrado en el tema social y la juventud.

P.- Uno de los proyectos estrella del Área es el programa "Alegra tu vivienda". ¿Está cumpliendo expectativas?

R.- Llevamos más de 250 expedientes de cesión, 101 viviendas firmadas bajo gestión municipal y ya serán más de 83 familias adjudicatarias. El programa lleva poco más de siete meses. Nuestro objetivo era captar 300 viviendas al año y con estas cifras creemos que el programa funciona.

P.- Uno de los hechos de los que más orgulloso se muestra es de impedir numerosos desahucios desde que ZeC llegó al Ayuntamiento. ¿Cómo valora esta situación?

R.- La valoración es muy positiva. En julio de 2015 creamos la nueva Oficina Municipal de la Vivienda. El Programa de arrendamiento se ha demostrado como algo imprescindible. Se han triplicado las atenciones que da el Ayuntamiento. El trabajo de los funcionarios y trabajadores de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda está siendo muy intenso y ninguna familia que ha acudido al Ayuntamiento ha acabado en un desalojo forzoso.

Sin embargo, en el primer semestre de 2016 han aumentado los desahucios. Tenemos que esperar las cifras de la segunda mitad, pero creo que corroborarán esta tendencia. Nos preocupa mucho. Tenemos más de 140 casos en la Oficina Municipal de la Vivienda aún sin resolver que podrían terminar en un desalojo. Sólo en la provincia de Zaragoza, de enero a junio se han producido más de 700 desahucios. Es una cifra escandalosa.

Híjar reconoce que otro proyecto que está pendiente es el Programa de Usurpación

Estadio municipal de La Romareda

P.- Haciendo repaso del año, la reforma de La Romareda ha dado mucho de qué hablar. Finalmente se emprendieron las actuaciones urgentes, el Ayuntamiento reclamó al Real Zaragoza que abonara las obras. ¿Lo ha hecho ya? ¿Cómo se encuentra la situación?

R.- Lo que nos transmite el club es que en principio no tienen pensado hacer el pago. Es una cuestión que ha gestionado Urbanismo, totalmente de acuerdo conmigo y el conjunto del gobierno. Hay que recordar que son unas obras de mantenimiento y no de inversión. Se ofreció este verano Una oferta de convenio que era muy interesante y que no significaba al club un desembolse dinerario, pero el club no quiso ese convenio, o esa foto. En estos momentos se encuentra el asunto en stand by. Urbanismo les remitirá la factura y seguimos abiertos al diálogo, aunque es verdad que no es sencillo.

Mantenemos contactos fluidos, pero dista bastante de que lleguemos a un acuerdo de quién acomete las obras de mantenimiento, que debe ser la entidad concesionaria, aunque esté a precario. Ojalá este año el club consiga buenos resultados deportivos, suba a la Primera, y eso le dé luz al club y a los aficionados del Real Zaragoza.

P.- ¿Se plantea la vía judicial en caso de que el Real Zaragoza no las abone?

R.- Lo desconozco porque lo va a gestionar Urbanismo. Prefiero pensar que al final habrá un acuerdo y que el Real Zaragoza asumirá su responsabilidad en el mantenimiento del Estadio Municipal de fútbol, igual que otras entidades de esta ciudad hacen con otras instalaciones cedidas. Confiar es una cosa y lo que vaya a ocurrir es otra. No sé si vamos a tener que recurrir, sí que giraremos la factura. Supongo que intentaremos dar otras soluciones y otras salidas, antes de acudir a la vía judicial.

P.- ¿Puede afectar esto a las relaciones entre Ayuntamiento y club?

R.- Nuestra posición siempre ha sido abierta y de diálogo. Somos conscientes de sus dificultades económicas, que no son achacables a la administración local ni al Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque hay una relación constante, es cierto que no es buena, en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo en este aspecto.

Hace poco escuchaba declaraciones del presidente Christian Lapetra diciendo que no había una oferta seria por parte del Ayuntamiento. Yo le respondería que el Ayuntamiento sí que hizo en verano una oferta seria, se rechazó y ahora esperamos una contraoferta. Espero que el 2017 sea el principio de un acuerdo entre club y ciudad.

Piscinas, campos de fútbol y voley playa

P.- El Área de Deportes comprende muchos otros aspectos. Hay también especial hincapié en la reforma de campos municipales, en piscinas…

R.- Cuando llegamos en 2015 visitamos muchas instalaciones y detectamos una carencia de mantenimiento de infraestructuras. En el caso de las piscinas, las filtraciones triplicaban el consumo normal. Nos preocupa económicamente porque nos cuesta dinero tratarla y porque es un atentado ecológico que agua clorada acabara en el subsuelo. Por eso vamos a hacer un pequeño plan de reforma de vasos de piscina. Este año hemos aprobado una partida novedosa para intentar realizar una experiencia piloto con materiales novedosos que ayude a reducir ese consumo. Probaremos en alguna instalación porque tenemos dudas de la durabilidad.

Respecto a los campos municipales de fútbol, algunos necesitaban un cambio ordinario del césped, se ha colocado el nuevo césped del campo del Carmen La Almozara, que estará listo en enero o febrero. Seguimos interviniendo en pabellones y centros deportivos con una idea muy clara: aumentar la oferta y las posibilidades de uso.

P.- Siempre se ha dicho que las piscinas municipales son deficitarias. Después de años con los precios congelados, este 2017 suben las entradas sencillas.

R.- Lo primero que quiero aclarar es que no pretendemos la rentabilidad de las instalaciones públicas. Cualquier instalación deportiva es deficitaria, como lo son los museos, la Seguridad Social, o los servicios públicos. Los precios de las piscinas son de los más baratos de ciudades del mismo rango e incluso más pequeñas. Se han subido unos céntimos en los bonos diez o de temporada y los usuarios no lo van a notar. En la entrada individual sí que hemos hecho un poco más de hincapié, pensando que el que va ocasionalmente puede pagar una entrada un poquito más cara. Además, queremos potenciar la venta de bonos.

Híjar, durante su visita a las obras de la nueva zona de deportes de playa del CDM Actur

P.- Otra novedad en su área: Zaragoza tendrá 1.300 metros cuadrados de instalaciones deportivas de playa.

R.- Existen intentos anteriores. No se puede utilizar cualquier arena, tiene que ser especial y una buena capa de grosor. Esta nueva zona que significa diversificar una instalación, en este caso en el Actur, que permitirá que instalaciones con poca demanda o poco uso, se les dé la vuelta y se aumente la oferta. Creemos que podrá albergar campeonatos incluso de nivel nacional. Es una idea que ha salido de los propios trabajadores y técnicos del servicio y creo que han dado en la clave.

P.- Tienen también muy presente la idea de la transversalidad. En su caso, Deportes y Derechos Sociales trabajan codo con codo, sobre todo para favorecer el acceso al deporte de los más pequeños…

R.- Hay una partida que se repetirá este año y que esperemos que se aumente, que son las ayudas al deporte infantil federado de competición. Hay que pulir mucho el sistema, pero es un modelo que nos parece idóneo. Más de 400 chavales se beneficiaron el año pasado de estas ayudas. Para el año que viene esperamos que se aumente la partida con alguna enmienda de Chunta Aragonesista, que fue quien tuvo la idea.

Pensando en 2017

P.- Vivienda y Derechos Sociales son dos áreas que van de la mano. ¿Qué proyectos contempla el presupuesto de cara a 2017?

R.- Lo que haremos es que empiecen a ser visibles los proyectos que se hicieron a principios del mandato. Veremos que Pontoneros y Las Fuentes empiezan a avanzar. Alegra tu vivienda contará con más presupuesto. Además, estamos estudiando 91 viviendas en distintos barrios como el Casco Viejo, la Azucarera, Valdefierro, Magdalena… estamos valorando si llegamos a tiempo y si vemos que se nos van los plazos, igual cambiamos la estrategia y nos dirigimos al mercado de segunda mano.

Otro proyecto está pendiente es el Programa de Usurpación. Hay un fenómeno de ocupación y ahora las entidades financieras, después de años de despreocupación, quieren recuperar esas viviendas. Esto hace que aumenten los desalojos. Merece una mirada integral y lo que planteamos es un borrador de este programa que consiga apartar la vía judicial y penal y se avance entre la mediación entre entidades financieras y familias y la alternativa habitacional.

El concejal se muestra satisfecho con el programa "Alegra tu Vivienda"

P.- Y hablando de presupuestos… ¿qué balance hace de las partidas que le corresponden en materia de Deportes?

R.- Hay varios hitos. Uno muy importante es que cuando entré en la Concejalía me encontré una partida llamada "Control de pabellones" con una deuda de 3,2 millones de euros. Este mismo mes, por fin tenemos cero deuda en el Servicio. Deportes siempre ha sido el patito feo y estoy de acuerdo en que nosotros no hayamos recortado.

P.- ¿Y en el ámbito de vivienda?

R.- Los presupuestos han aumentado continuadamente y estamos ya en el doble de inversión de lo que dedicaban gobiernos anteriores. Los datos son muy interesantes, pero nunca es suficiente. Me gustaría tener 10, 15 ó 20 millones más, pero el esfuerzo que ha hecho el gobierno por financiar los programas de vivienda ha sido muy importante.

P.- ¿Qué le pide Pablo Híjar a 2017?

R.- Espero que podamos tener todos los proyectos que tenemos que empezar, el campo de fútbol de Casetas, la piscina de Gran Vía (La Hípica), el Skate Park… Creo que 2017 puede ser un buen año en el que la gente va a poder constatar el crecimiento de la inversión del Ayuntamiento de Zaragoza.