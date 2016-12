La San Silvestre zaragozana batirá récords de participantes y de longitud

Deportes

La prueba comenzará a las 18.00 horas desde el Coso, frente al Teatro Principal

Zaragoza.- El próximo 31 de diciembre, horas antes de tomar las uvas, las calles de Zaragoza se volverán a llenar de miles de corredores en la tradicional San Silvestre. En esta edición, la número doce celebrada en la capital aragonesa, se batirán los récords de participantes, con más de 4.100 corredores, y de longitud, al ampliar el circuito por la margen izquierda hasta los 6.000 metros.

La prueba comenzará a las 18.00 horas desde el Coso, frente al Teatro Principal. Para evitar problemas en la zona de salida y meta, el circuito dispondrá de mil metros más de longitud que el año pasado. "Es un estudio que llevábamos haciéndolo varios años debido al incremento de estas pruebas en corredores. Las organizaciones tienen que saber dar salida al cupo de la carrera para garantizar en todo momento la seguridad de corredores y de personas que están viendo el evento", ha explicado el presidente de la Agrupación Deportiva de Atletismo Jerónimo Zurita, Santiago Salvador. Así, la carrera atravesará dos veces el río Ebro por el Puente de Hierro y el Puente del Pilar y discurrirá por la avenida Cataluña, calle Camino del Norte, Martín del Río, Sangüesa Castañosa, Paseo Echegaray y Caballero, Salduba, Murallas Romanas, Manifestación, Espoz y Mina, Don Jaime I, Plaza San Bruno, San Vicente Paul y Coso.

En cuanto a participantes, con la inscripción online ya cerrada, se han apuntado unas 4.100 personas, superando la cifra de corredores del año pasado. "Dadas las fechas, creemos que es un éxito de participación", ha valorado Santiago. Se supere finalmente o no, el deseo de todos es "que haya suficiente gente como para que sea un éxito", ha manifestado el concejal de Deporte, Pablo Híjar. La prueba también está considerada como un éxito deportivo, ya que "tenemos la suerte de contar con grandes corredores en todos los aspectos", ha afirmado Santiago.

En el plano masculino, el atleta recién proclamado subcampeón de Europa Sub23, Carlos Mayo, será el gran favorito para hacerse con la victoria. "No siento que esté haciendo un gran esfuerzo por venir aquí. Lo hago porque disfruto mucho. Esperamos disfrutar de una buena carrera y un buen día y acabar el año con lo que más nos gusta: correr", ha comentado. Mayo, ganador en las últimas dos ocasiones, ha anunciado que espera acabar la prueba en torno a 17:30 minutos.

En categoría femenina, la prueba estará más repartida, con la presencia de la ganadora de la Maratón de San Sebastián, la catalana Marisa Casanueva, y las atletas aragonesas Luisa Larraga, María José Pueyo, Cristina Espejo o Raquel Miró. Casanueva no ha querido hacer un pronóstico de la carrera. "Vengo de correr 42 kilómetros hace un mes. Seis kilómetros me va a resultar como un sprint. Voy a ir a todo lo que me vayan las piernas, pero realmente no tengo ninguna noción de a qué nivel estoy a día de hoy. Haga 18 o 20, sé que llegaré reventada a meta", ha ironizado.

Como todos los años, gran parte de su recaudación irá destinada a la Asociacion de Familiares de Enfermos de Alzheimer y a la Asociación de Parkinson de Aragón. El año pasado, se donó un total de 8.000 euros, la mitad para cada asociación. "El agradecimiento es para los 4.100 corredores que, sabiendo que parte de su inscripción va a ir a vuestras asociaciones, son ellos los artífices o los generosos. Nosotros somos un medio de canalización", ha comentado Santiago Salvador ante las muestras de agradecimiento de los representantes de las organizaciones.