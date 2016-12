Navidad o solsticio

Tribuna Digital

En esta nuestra sociedad de inicios del siglo XXI cada vez más globalizada y cada vez menos religiosa se ha instalado la controversia sobre si debemos celebrar la Navidad de los cristianos o el solsticio de invierno de los romanos. A mi entender, una sociedad plural, democrática y tolerante debe permitir que cada uno celebre esta transición astronómica como prefiera, según sus costumbres y según su mejor parecer, sin imponer a los demás su forma de verla.

El solsticio de invierno no es un invento de los romanos, ni de otros pueblos anteriores. El solsticio de invierno es un hecho astronómico que determina el fin del otoño y el inicio del invierno, y que tiene lugar cuando los días comienzan a crecer porque la tierra, en su devenir a lo largo de la órbita alrededor del sol, comienza a abandonar su posición más extrema. El valor del solsticio, sobre todo para los pueblos que vivían en la naturaleza, trogloditas, primero; nómadas, después, y sedentarios, finalmente, marcaba el final de las noches largas y el comienzo de días menos cortos, con más sol, con más luz, con más esperanza. Los romanos, recogiendo tradiciones anteriores, lo pusieron en valor con las denominadas fiestas saturnales en las que se manifestaba la alegría colectiva de la esperanza en un nuevo año astronómico lleno de buenas cosechas y grandes triunfos. Por su parte, el cristianismo incorporó, de igual manera que hicieran los romanos, estas fiestas a sus ritos religiosos haciendo coincidir el nacimiento de Cristo con dichas fiestas saturnales, con el mismo espíritu de alegría, esperanza y disfrute colectivo del nacimiento de ese nuevo año astronómico.

Por ello, son dos fiestas que celebran un mismo hecho, el cambio de estación y el tránsito a un nuevo tiempo, unos de una forma pagana, y otros de una forma religiosa, pero los elementos esenciales de esperanza y colectividad son semejantes en ambos. A mi entender, el hecho de que en los años anteriores no se haya expresado el valor astronómico de estas fechas, el hecho de que no se hayan destacado las fiestas paganas romanas, o el hecho de que existen otras fechas parecidas para otras culturas o religiones, no debe llevarnos a prohibir, anular o no permitir expresiones de ambas formas de celebración. La realidad de que haya fiestas musulmanas, judías, chinas, o tribales que no coincidan con estas celebraciones no debe limitar que en los colegios, en las calles, en las tiendas o en los actos organizados por ayuntamientos u otras organizaciones cada uno celebre este tránsito astronómico según la plazca, bien de una manera pagana a través de las fiestas saturnales, o bien de una manera religiosa, a través de la Navidad. Ojalá, cada uno sea respetado en celebrarlas como desee. En cualquier caso y, por mi parte, ¡Feliz Navidad!

* Psicólogo y Doctor en Ciencias de la Educación