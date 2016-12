Pilar Novales: "Queremos sentar bases huyendo de la improvisación permanente y el electorialismo"

Huesca

El Área de Desarrollo de Huesca asume nuevos retos como dar vida a todos sus proyectos que ahora sólo están sobre el papel. La encargada de esta labor no es otra que su responsable, Pilar Novales, que aboga por un proyecto ambicioso a favor de la agroalimentación, producción ecológica y la creación de empleo. Las bases de un nuevo modelo.

Pilar Novales aboga por el cambio del modelo productivo

Huesca.- El Ayuntamiento de Huesca espera ejercer su liderazgo para conseguir superar el actual modelo económico y buscar un nuevo modelo productivo sobre soportes tales como la agroalimentación, la producción ecológica o la cultura. La responsable del Área de Desarrollo, Pilar Novales, asume la encomienda con ganas y sabiendo que se debe sentar un precedente, más allá de los resultados y las cifras.

Novales argumenta que la creación de empleo es prioritaria para el actual equipo de Gobierno que capitanea el primer Plan de Empleo Local. Por ahora se sustenta sobre proyectos por escrito que tardarán en ponerse en marcha dentro de un proceso que quiere modificar tendencias económicas. Para ello se quiere presupuestar un cuarto de millón de euros al año con retos como el centro de transformación agroalimentaria o el espacio coworking para agentes culturales como algunas de sus realidades más tangibles.

Pregunta.- Concluye el primer ejercicio en el que se ha llevado a cabo su política en Desarrollo al 100%, ¿cómo lo valora?

Respuesta.- Ha sido un año en el que hemos sacado adelante algo muy importante como el Plan Local de Empleo, lo hemos sacado gracias al diálogo y la buena disposición por parte de todo el mundo. Ha salido adelante por unanimidad, con el consenso de todos los agentes sociales que forman parte del Área de Desarrollo y con mucha participación. En su ejecución solo se han invertido seis meses pero hemos puesto en marcha medidas que van a servir para las acciones que se van a desarrollar en un futuro. Los objetivos de este plan son claros para el equipo de Gobierno: luchar contra el desempleo en esta ciudad, intentar generar las mejores condiciones posibles para que las personas desempleadas tengan mejores herramientas para su acceso al empleo y que ese mismo empleo sea de calidad y que la actividad económica se desarrolle al máximo en la ciudad de Huesca, son los principales.

Este plan tendrá su desarrollo en los próximos años y ya hemos empezado a sentar las bases del modelo productivo de algunos sectores a los que se les ha dado la espalda. Se ha sacado el estudio para el Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica del que se conocerán sus conclusiones a inicios de 2017 y también se avanza en la mesa técnica de la transformación agroalimentaria con todos los agentes implicados.

P.- ¿Qué balance hace de ese Plan de Empleo?

R.- Muchas de las medidas que hemos puesto en marcha están dirigidas a las personas desempleadas como las catas de oficios, los programas de educación no formal o el programa Contacta. También hemos realizado el Salón de la Innovación y el Emprendimiento con un gran éxito de asistencia y ahora mismo estamos en fase de evaluación de esas medidas con los propios usuarios para mejorarlas o para implementar otras que sean del interés de los mismos.

P.- Hablaba de las catas de oficios. ¿Qué aporta de nuevo esta iniciativa?

La concejal de Desarrollo valora los avances en el Plan Local de Empleo

R.- Es una experiencia novedosa que tiene como objetivo aproximar a las empresas a las personas que se encuentran en situación de desempleo. Habilitar ese canal de comunicación como nos demandaban las empresas que no tenían muchas opciones a la hora de encontrar perfiles profesionales y por otro lado las personas que están en paro nos trasladaron que es difícil que se les conozca o se conozcan sus habilidades laborales. Uno de los objetivos es ese pero además está que las personas puedan tomar determinaciones conociendo el mercado y sus necesidades en primer término. Ver si la ocupación que ofrecen esas empresas es atractiva para trabajar y formarse. Sirve para poner en valor a la persona que se encuentra sin empleo.

Cultura y agroalimentación

P.- Otro de los proyectos es el espacio de coworking cultural en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial. ¿Cómo va su puesta en marcha?

R.- Este espacio esperamos que pueda estar activo a mitad de febrero o en el mes de marzo del próximo año. Se está equipando el espacio y realizando las pequeñas obras que eran necesarias y va a tener la función de un lugar de trabajo común para gente que empieza en el mundo de la actividad cultural y que sea una incubadora con espacios individuales donde artistas y emprendedores incipientes tengan una forma de ponerse en marcha con más facilidad.

P.- En materia de agroalimentación… ¿Cuál va a ser el horizonte a lo largo de 2017?

R.- Tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado el tema de la producción ecológica con ese estudio del Plan Estratégico que abordará la identificación de aquellos espacios más idóneos para desarrollar esa actividad y a partir de ahí poner facilidades para aquellas personas que quieren dedicarse de manera profesional a la producción ecológica. Y por otro lado está la articulación de acciones en los cuatro vectores como la formación transversal, producción, transformación y comercialización. Esto es extensible al sector agroalimentario con una apuesta clara por el comercio de esos productos.

En cuanto a transformación está sobre la mesa ese centro que se está trabajando en la mesa técnica y a principios de año vamos a tener un foro con productores para definir bien para qué debemos dedicar ese espacio y afinar bien para que luego sea útil, tenga uso y no sea un espacio infrautilizado. Vamos a ser muy rigurosos porque la inversión de dinero público debe traducirse en instrumentos útiles. Se elaborará el proyecto ajustado a las necesidades y lo tenemos presupuestado para el año 2017 con la intención de empezar con esa primera línea a inicios de año.

P.- Los presupuestos municipales prevén una importante dotación para Desarrollo y fomento del empleo. ¿En qué se trabajará en esos ámbitos?

Novales encabeza la puesta en marcha del Plan de Empleo

R.- Seguimos con la apuesta por el Plan de Empleo Local con 250.000 euros anuales, tenemos la dotación presupuestaria para el centro de transformación agroalimentaria y también están las ayudas al fomento del empleo. Trabajaremos en dos líneas: por un lado las ayudas y por otro lado vamos a poner en marcha una línea de microcréditos especialmente dedicados a las pequeñas iniciativas que comienzan. Nos parecía una manera interesante de apoyar realmente al emprendimiento, había habido unas líneas de crédito con condiciones muy diferentes y digamos que poco adecuadas al apoyo de una persona que emprende. Son unos microcréditos más asequibles que se suman a la dotación económica que tenemos también para la producción ecológica.

Huesca, protagonista

P.- ¿Cómo se traducirán estas dotaciones económicas en el beneficio de la propia ciudad?

R.- Yo soy consciente de que todas las ideas de trabajo que llevamos desde el Área de Desarrollo son para sentar bases con líneas de trabajo cuyos resultados no se ven de un día para otro. Se irá viendo a lo largo del tiempo si se trabaja bien y si no se dejan, tienen un recorrido, porque eso es lo que pasa en muchas ocasiones cuando se inician programas, no se desarrollan en plenitud, y que se quedan en un cajón lo que supone una pérdida total de recursos. En todo lo vinculado con el modelo productivo, si queremos sentar las bases del sector agroalimentario y la producción ecológica que creo que puede tener mucho éxito, estamos empezando desde cero con las herramientas iniciales necesarias para que eso se pueda desarrollar. Es lo que nos va a dar tiempo a desarrollar a lo largo de este mandato. Es algo que hay que transmitir a la ciudadanía de cara a evitar tiempos pasados donde reinaba la improvisación permanente de proyectos cortos de miras y mucho electoralismo.

P.- Su grupo y área también son el blanco de buena parte de las críticas de la oposición. ¿Cómo valora esta línea política?

R.- Creo que la oposición ataca a todo aquello que sale del Gobierno actual, lo cual dice ya mucho. Sea lo que sea que se plantee siempre recibe una crítica negativa y nada en positivo a modo de aportación, mejora o matiz. Con el tema del Plan de Empleo Local no me preocupa que el Partido Popular, que es el que fundamentalmente intenta hacer mella o crítica, nos critique constantemente. Quien tiene que ver la validez del plan de empleo son los agentes que lo han suscrito y que están colaborando de una manera estupenda. Hay un objetivo fundamental que es la generación de empleo y cambiar la situación de muchas personas desempleadas, un objetivo que está muy por encima de hacer partidismo. El que está decepcionando en ese sentido es el Partido Popular porque está intentando hincarle el diente al Plan de Empleo pero no lo consigue.