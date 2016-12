Los regalos de última hora llenan los comercios de Aragón

Sociedad

Los aragoneses invertirán menos dinero este año que en Navidades pasadas

Zaragoza.- La Navidad es época de regalos y, aunque los aragoneses lo saben con tiempo, suelen dejar las compras para última hora. Una decisión que ha llenado los comercios de la Comunidad hasta horas antes de la cena de Nochebuena, momento en el que las casas de los aragoneses se inundarán de pequeños obsequios.

Los aragoneses suelen gastarse, de media, entre 30 y 50 euros en los regalos de una persona, aunque muchos aseguran que este año gastarán "un poco menos". Para poder disminuir esta cantidad, siempre hay quien busca sus trucos como, por ejemplo, hacer amigo invisible entre toda la familia. Una forma de regalar a una persona y no a todos los miembros de una familia: "En mi casa hacemos amigo invisible y ponemos un límite de 50 euros, pero los pequeños siempre van aparte y cada uno se gasta lo que quiere", ha comentado una zaragozana.

Y aunque las compras se dejen para última hora, los más pequeños escribieron y mandaron su carta a Papá Noel hace ya semanas. Ellos son los más impacientes a la hora de esperar los regalos porque si no les llega el día de Nochebuena… más de uno se pasará la noche en vela. "He pedido muchas cosas y, como me he portado muy bien, seguro que Papá Noel me trae algo más además de la máquina de hacer algodón de azúcar", ha explicado una niña en la calle Alfonso de Zaragoza.

Eso sí, siempre hay quien no quiere hacer regalos y decide dar dinero para que cada cual se compre lo que quiera. Con regalos o sin regalos, lo que está claro es que las Navidades son para disfrutar.