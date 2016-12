El cardo, el lechal y el marisco, los imprescindibles de la cena de Nochebuena

Sociedad

Los mercados de Aragón llevan varios días a pleno rendimiento con las compras para la cena de Nochebuena, aunque los comerciantes aseguran que no está yendo tan bien como esperaban. El cardo será el plato estrella de todas las casas y, de segundos platos, el lechal y el marisco harán las delicias de los comensales.

El Mercado Central de Zaragoza ha tenido llenos sus pasillos hasta última hora

Zaragoza.- Llega la época del año en la que comer abundante y bueno está más que permitido: Navidad. Para Nochebuena los platos de las casas de los aragoneses se llenan de la comida más exquisita y para ello, la visita al mercado es un imprescindible en los días previos a la cita. Los mercados aragoneses llevan varios días viendo sus pasillos llenos, aunque algunos comerciantes aseguran que "se está vendiendo un poco menos que el año pasado".

Los aragoneses son tradicionales. El cardo sigue siendo el plato estrella de la cena de Nochebuena y, este año, con más razón, porque el precio de esta verdura está "súper barato" porque "como no ha helado, hay bastante cardo", ha explicado una comerciante del Mercado Central de Zaragoza. El precio del cardo ronda el euro el kilo.

En lo que a pescados se refiere, el marisco sigue siendo el preferido de los aragoneses. Según una pescadera del mismo mercado, "lo que más se compra son almejas, langostinos, cigalas…". El precio de estos "ha aguantado bastante bien y ha sido esta última semana cuando ha subido un poquito más en los productos con escasez".

Y para quien se decanta por la carne, el lechal y el cochinillo son los productos que más piden los aragoneses en la carnicería. Además, para los platos de aperitivo, las madejas son un buen aliado.

Menús Navideños

Y antes de ir al mercado a hacer la compra, hay que diseñar el menú. Una clienta del Mercado Central de Zaragoza ha asegurado que lo tiene claro desde hace meses: "Entremeses, cardo y besugo al horno, como todos los años". Aunque también hay otros menús donde la carne es la protagonista: "Cardo, croquetas caseras y luego cordero con patatas".

Y en la mañana de Nochebuena, todavía había quien no sabía cuál iba a ser su menú: "En principio cardo, luego ya… como cada uno trae una cosa, no sé lo que va a resultar la cena". Eso sí, sepan o no el menú o se decanten por carne o pescado, el cardo siempre es un imprescindible en la cena de Nochebuena.

Entrantes, primer plato, segundo plato, postre, café, copa… Con toda esta comida, más de un aragonés acabará la cena de Nochebuena diciendo que el día de Navidad quiere comer algo más ligero.