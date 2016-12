Unas 2.600 personas llevan más de seis meses en lista de espera, casi 3.000 menos que hace dos años

Sociedad

"La tendencia es que vaya disminuyendo", gracias a medidas como el aumento de actividad en la jornada matutina además... Sanidad cubrirá todas las plazas vacantes de especialistas "a la vez" con un concurso posterior a la bolsa única de movilidad

Zaragoza.- El director general de Asistencia Sanitaria, Manuel García Encabo, ha informado en las Cortes de Aragón de que los pacientes en lista de espera durante más de seis meses se han reducido en noviembre hasta las 2.600 personas. Una lista que, un año atrás, contaba con 3.320 personas, y dos años atrás, 5.540. "La tendencia es que vaya disminuyendo", gracias a medidas como el aumento de actividad en la jornada matutina, que, durante la legislatura, se ha incrementado un 2%, y de la vespertina, que lo ha hecho en un 0,5%.

Unas cifras que ha dicho no querer valorar "ni como buenas ni como malas", y ante las que ha asegurado que seguirá trabajando por disminuir.

Respecto a las peonadas, ha aclarado que "quitarlas fue una gran decisión del anterior Gobierno", y ha dicho no tener en mente recuperarlas.

Además, ha anunciado que la intención es "implementar el sistema de anillo radiológico, como está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas". Esto permitirá que "los equipamientos rindan al 100% aunque no haya sufrientes radiólogos para leer las imágenes". Y es que, "gracias a la nueva tecnología que permite transmitir las imágenes", la intención es "tener todos los equipamientos trabajando, incluso sábados y domingos, para lo que solo hacen falta técnicos de rayos" y que "los radiólogos hagan la lectura durante su jornada ordinaria".

De las labores realizadas por el grupo de trabajo, García Encabo ha destacado que "se han establecido criterios objetivos para las indicaciones quirúrgicas", para que "en todos los hospitales, ante un mismo problema, se reaccione con las mismas medidas". Además, "se ha analizado el sistema de gestión de las listas" y "se están implementando criterios comunes de procedimientos de priorización según necesidades clínicas y sociales del paciente". Respecto a los procedimientos quirúrgicos de columna, "que tienen el mayor problema de procedimiento", se ha puesto en marcha un subgrupo que ha "analizado la actividad de las tres unidades que lo realizan" para "elaborar un informe con recomendaciones tanto para los profesionales como para la administración sobre cómo organizar la oferta".

En el turno de palabra de los grupos parlamentarios, Carmen Susín (PP) ha dado la "enhorabuena" a García Encabo por dar otra "clase magistral de teoría sanitaria" y, con ella, "salir impoluto de todos los charcos", porque "las listas de espera se pueden leer de muchas formas", pero "la realidad es que hoy hay 600 personas más en listas de espera que en junio de 2015". "No nos hagamos trampas", le ha pedido. Además, ha vuelto a criticar que, aunque se refiera a soluciones de carácter estructural, "lo primero que hicieron al llegar fue aumentar los presupuestos para externalizar intervenciones" y que "siga sin darme las listas de espera del antiguo Casar".

Itxaso Cabrera (Podemos) ha recordado que el decálogo de investidura "ya recogía la necesidad de crear este grupo", en el que se detallaba una lista de procedimientos a tratar. Por ellos ha preguntado, para conocer "si se está trabajando en todos ellos". Además, ha recordado que el presupuesto de 2016 recogía "una partida de treinta mil euros para que dos técnicos apoyaran a este grupo de trabajo", pero, "según el consejero, no se ha podido ejecutar porque estaba mal presupuestado". Sin embargo, según Cabrera, "se debe a voluntad política". Por último, ha reconocido que "se han hecho avances en temas de transparencia pero todavía existen bastantes lagunas".

La diputada del PAR Berta Zapater ha agradecido la "explicación teórica" de Encabo, pero "me falta la práctica, donde todavía no estamos". Según sus palabras, "hay decisiones que se podrían tomar ya" y "no hay que luchar contra las listas, sino que tienen que existir dentro de los parámetros aceptables". Por otro lado, ha pedido conocer "el número de plazas de especialistas que no están cubiertas en Aragón", porque cubrirlas "también es forma de combatir las listas de espera". Respecto a que algunas de estas labores "queden en recomendaciones" ha criticado que no tengan "un grado de obligatoriedad", porque "si se va a quedar en un papel, para qué se hacen".

Para Susana Gaspar (Ciudadanos) "es un placer escuchar cómo se quiere implantar un modelo ISO a un problema que es estructural", y ha incidido en la necesidad de que el procedimiento de acceso a la lista "sea un criterio fijo, que no pueda cambiar dependiendo de qué partido la gestione". Además, ha pedido que toda esta información "se recoja de forma más clara en la página del Gobierno de Aragón". Además, se ha preguntado si "es suficiente" que "vaya a disminuir un 6% la lista respecto al año pasado, cuando ya han empezado a implementarse algunas recomendaciones".

Por último, según la diputada del Grupo Mixto Carmen Martínez (CHA), "se está viendo el problema que genera la lista de espera como estructural, y no coyuntural, como se estaba haciendo hasta ahora", por lo que, en su opinión, "los resultados se verán en el medio y largo plazo". En cuanto a la mejora de la gestión de la información clínica durante el proceso administrativo, evitará que "algunos pacientes puedan pensar que dependiendo de en qué centro se les atienda, va a ser mejor o peor tratado", ha matizado.