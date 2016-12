El comité de empresa de Hidro Nitro asegura que "sin centrales no tiene futuro"

Economía

El secretario comarcal de UGT en Monzón y presidente del Comité de empresa europeo de Hidro Nitro, Juan José Santisteve, ha reiterado que la compañía "sin centrales no tiene futuro". Este viernes los representantes sindicales de la empresa han mantenido una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón para pedirle que actúe.

Zaragoza.- El secretario comarcal de UGT en Monzón y el presidente del Comité de empresa europeo de HIdro Nitro, Juan José Santisteve, ha reiterado que la compañía "sin centrales no tiene futuro". Este viernes los representantes sindicales de la empresa han mantenido una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la que le han trasladado toda la información que poseen sobre la venta que está tramitando el grupo Ferroviol, al que pertenece Hidro Nitro España.

Este grupo está tratando de vender los saltos hidroeléctricos de Monzón. Una decisión que el comité de empresa no considera que tenga "visión industrial", ya que defiende que "sin las centrales, el futuro de la planta de Monzón puede verse seriamente afectado". Algo que, Santisteve ha recalcado, significaría también "el deterioro de la localidad altoaragonesa" porque la central tiene gran incidencia en la actividad económica de la ciudad.

De hecho, Santisteve ha explicado que las centrales eléctricas de Monzón dan trabajo a 20 personas. El cierre de toda la planta supondría la pérdida de 225 empleos directos y más de 700 puestos indirectos.

Por este motivo, el comité de empresa de Hidro Nitro ha pedido a Lambán que se ponga en contacto con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que los saltos hidroeléctricos se mantengan en la actividad industrial de Monzón.

Y es que la compraventa de la central precisa, no solo un acuerdo económico, sino también una autorización administrativa del Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, el comité considera importante "presionar para que el Ministerio tenga la valentía de defender que se sigan manteniendo unos bienes naturales, que han sido durante 75 años generadores de miles de puestos de trabajo, que han mantenido la actividad y han asentado la población".

Asimismo, los representantes sindicales han denunciado ante el Gobierno de Aragón que el Plan Industrial que está realizando Ferroviol no contempla "grandes inversiones" en Monzón. Por tanto, reivindican que "los activos eléctricos generadores de recursos que posee Ferroviol deben desplazarse a la localidad oscense y no a otras zonas del país que no tienen ningún vínculo con su actividad". En este sentido, solicitan un Plan Industrial que conlleve el mantenimiento de la planta.

Juan José Santisteve ha comentado que hasta el momento no ha habido negociación con la empresa. La primera reunión con el consejero delegado de Ferroviol, Pedro Larrea, está prevista para la semana que viene. En ella, el comité le pedirá información sobre los detalles del Plan Industrial y su incidencia en Monzón.

Según Santisteve, el Gobierno de Aragón comparte la visión de que "vender las centrales es muy negativo para la actividad económica de Monzón". Por ello, han prometido reunirse con la ministra Isabel García Tejerina para trasladarle esta cuestión y ver de qué manera se mantienen vinculados los saltos hidroeléctricos con la actividad económica de Monzón.