Gregorio Briz: "Si Podemos defendiera los intereses de Aragón, ya habría Presupuestos"

Política

Briz exige "coherencia política" a Podemos

Zaragoza.- El retraso en la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón, más allá de los trámites y los factores de la política nacional, tiene un nombre para Chunta Aragonesista (CHA): Podemos. Así lo comparte el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz (Cariñena, 1959), quien denuncia que la formación morada prioriza la "estrategia" política a los intereses generales de los aragoneses.

En esta entrevista, Briz baja desde su escaño de las Cortes, donde llegó en 2011, para pedir "coherencia política" a Podemos, al considerar que "están pensando en Vistalegre" en vez de buscar acuerdos para sacar adelante los Presupuestos. Cuestiona, además, el diputado autonómico de CHA que Podemos sea aragonesista, como recoge el documento político aprobado hace unos meses. Para él, profesor de Historia, se trata de un efecto "cosmético" que no se corresponde con los hechos y sostiene que la verdadera intención de la formación morada es "arrebatar" su electorado.

También valora Briz la defensa de los derechos históricos de Aragón que tanto desde las Cortes como desde el Ejecutivo autonómico se está realizando en la actualidad. Señala que es un "momento clave" para arrancar esas reivindicaciones al Estado utilizando mecanismos como la Comisión Bilateral o la Conferencia de Presidentes, donde también se ha de abordar la financiación autonómica.

Y respecto a la relación de CHA con el PSOE en el Pignatelli, Gregorio Briz destaca las demandas de la formación aragonesista para vertebrar el territorio. Confía en que las cuentas del Ejecutivo autonómico, si salen aprobadas, aporten un incremento de las inversiones, aunque admite que 2017 tampoco será el año de las carreteras.

Pregunta.- A día de hoy, Aragón sigue sin conocer un Presupuesto del Ejecutivo PSOE-CHA, mientras que alguna otra como la Comunidad Valenciana ya lo ha aprobado. ¿Hasta cuándo va a tener que esperar la ciudadanía y qué parte de responsabilidad tienen ustedes en este retraso?

Respuesta.- Hay que realizar una serie de trámites, como son la aprobación del Proyecto de Ley en el Consejo de Gobierno y la tramitación en las Cortes, que no permiten que esté a principios de año, pero esperemos que, en poco tiempo, pueda haberlo. La responsabilidad de CHA es escasa, porque nosotros tenemos desde el mes de septiembre un acuerdo firmado por las cuatro fuerzas políticas de izquierdas en el que se dice que deberíamos sentarnos a marcar las prioridades de los Presupuestos para llevar a cabo el proyecto de izquierdas y desarrollar los pactos de investidura; ahí está la clave.

Otra cosa es que haya partidos que no se han querido sentar en esa mesa para decidir, y, simplemente, anuncian en las Cortes que si se cumplen determinadas condiciones, se abstendrán. Pero para tomar unos Presupuestos en consideración hace falta mayoría y, de momento, no la tenemos.

Briz confía en que las cuentas del Ejecutivo autonómico aporten un incremento de las inversiones

P.- La semana pasada, Podemos movió ficha y ofreció una abstención a cambio de cinco compromisos en materia de empleo que no asegura la tramitación inicial de los Presupuestos en las Cortes. ¿Considera que es una estrategia para que se acerquen a pedir el apoyo a la derecha?

R.- Es absolutamente claro. En este momento, los intereses de los aragoneses no están por delante y hay una estrategia política para dar ese "sorpasso" a la izquierda, al PSOE, y laminar a la Chunta si hace falta. Para llevar a cabo esto y para que la tendencia les dé la razón de lo que ocurrió en Madrid buscan que los partidos de la izquierda se echen en brazos de la derecha para aprobar los Presupuestos. Esto es absolutamente erróneo. Podemos hace un flaco favor a este proyecto de izquierdas, social, que es atractivo para solucionar los problemas de la gente.

P.- Si Podemos no cede e incumple el acuerdo para sentarse a fijar las prioridades de las cuentas, ¿exigirán desde CHA la renuncia de Violeta Barba como presidenta de las Cortes?

R.- Parece que los votos del PSOE y de CHA son buenos cuando se apoya la Presidencia de las Cortes y no lo son cuando se habla de Presupuestos. Ellos tenían mucho interés en que los dos pactos se separaran, cuando realmente todo el mundo sabe que, por lógica y sensatez, tenían mucho que ver: a cambio de la Presidencia de las Cortes hay un compromiso político para negociar los Presupuestos, el relevo del Justicia de Aragón, financiación autonómica...

Por responsabilidad política, coherencia y respeto a los aragoneses, lo lógico sería que si no están de acuerdo con aprobar los Presupuestos desde la izquierda con el pacto que hubo, el otro pacto se deshiciera también y que la señora Barba presentase su dimisión como presidenta de las Cortes. Esto lo tienen que decir cabalmente y rigurosamente: "Hemos roto los compromisos". Yo no lo he oído todavía. No sé si es que quieren jugar a una cosa y la contraria, o están pensando, sobre todo, en Vistalegre. Como ha dicho antes, hay Presupuestos aprobados como los de Valencia, donde está Podemos, Compromís y el Partido Socialista, y aquí como está el señor Echenique parece que es imposible. Quizás lo de Podemos no tenga una lógica causal.

P.- En la pasada Comisión de Hacienda de las Cortes, el director general de Presupuestos del Gobierno de Aragón anunció un aumento en las inversiones para 2017. ¿Será el año de las carreteras o tendrán que esperar de nuevo?

R.- Nosotros tenemos interés en que haya un equilibrio y armonización, que no se abandonen los temas sociales, pero que se vaya incrementando, poco a poco, las partidas de inversiones en carreteras y en otros departamentos, porque creemos que sin el comercio sin el turismo sin comunicaciones no creamos empleo y, así, lo social nunca se arreglará. ¿Va a ser el año de las carreteras? Seguramente no lo será, pero tiene que haber un incremento importante en ese terreno.

P.- Las cuentas para 2017 también deben incluir partidas para la Ley de reducción de la pobreza energética y la Ley de medidas de emergencia social, que garantiza una alternativa habitacional para personas que se queden sin vivienda y obliga a los bancos a ceder viviendas vacías a la Administración. Sobre esta última normativa, existen advertencias de inconstitucionalidad por poder vulnerar el derecho a la propiedad privada. ¿Confían en que el clima de diálogo del Ejecutivo central con las comunidades donde hay gobiernos socialistas no obstaculice su desarrollo con la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional?

Briz explica que la actualización de los derechos históricos de Aragón pretende blindar los servicios sociales

R.- Sí. Nos gustaría que este clima de consenso favoreciera una actitud más prudente del Gobierno central. La voluntad política tiene que responder y dar soluciones al problema habitacional, y la ley tiene que ser valiente para que las entidades financieras cedan esas viviendas a la Administración. Puede haber solapamientos o casos de inconstitucionalidad, pero estamos en un momento en el que se dice que la Constitución debería modificarse. Con ese recurso de inconstitucionalidad, que ya se presentó al Decreto Ley, lo único que se consigue es crear trabas y no generar alternativas, y para eso no está la política.

P.- Precisamente, ese Gobierno central es fruto de la abstención de los diputados socialistas en el Congreso, una decisión apoyada por el presidente socialista de Aragón que levantó ampollas en su formación. ¿Hasta qué punto ha afectado al proyecto de izquierdas con el que PSOE y CHA se comprometieron a principios de julio del año pasado?

R.- En el Debate sobre el estado de la Comunidad, ya le dije al presidente Lambán que no nos parecía bien la abstención y que podía tener repercusión en muchos pactos, ya no sólo en el Gobierno de Aragón sino en ayuntamientos y comarcas. Debatimos esto en nuestros órganos y llegamos a la conclusión de que debíamos seguir en el Gobierno autonómico, porque los problemas que hay en Madrid no tienen que enturbiar los acuerdos políticos que hay aquí, con un proyecto de izquierdas. Y fijamos que había que cubrir una serie de condiciones como más inversiones en carreteras.

Además, si lo de Madrid condiciona a Aragón, nosotros como fuerza aragonesista y nacionalista estaríamos cometiendo un error. Si tenemos posibilidad de un Gobierno de izquierdas en Aragón, ¿por qué no lo vamos a tener? Lo hemos debatido, lo hemos decidido y seguimos con la coherencia de nuestros acuerdos de investidura.

P.- Nombra, ahora, el aragonesismo, un término político que el líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, está proyectando con fuerza en los últimos meses. ¿Temen que la formación morada les arrebate parte del electorado aragonesista?

R.- Para dar respuesta a esta pregunta, me permitirá que utilice una metáfora. La belleza estética no es cosmética, y por mucho que te pongas un maquillaje no vas a ser más guapo. Puedes estar un poco mejor, pero no guapo. En este caso, el aragonesismo no es algo cosmético, no se puede poner y quitar en momentos determinados. A la hora de la verdad, cuando se defienden cosas fundamentales, Podemos no es coherente con lo que dice. En los actos del Justicia de Aragón no estaban como sí lo ha hecho Chunta Aragonesista, defendiendo la efeméride del Justicia de Aragón, de la muerte de Lanuza.

Nosotros no tenemos confusiones con el Estatuto. Cuando ellos intervienen, a veces, no saben si el actual se aprobó en 2007 o en el 2009. Yo creo que es algo cosmético, como decía, que no es otra cosa que el querer arrebatar el espacio político a otras fuerzas diciendo que ahora son aragonesistas. El aragonesismo no es cuestión de ponerse la etiqueta, sino de militar en él, ejercer de aragonesista y defender los intereses de Aragón en todo momento. Si eso fuese así, en este momento habría Presupuestos para Aragón. Pero como, seguramente, no son aragonesistas, sino que son más centralistas y madrileños están pensando más en clave estatal.

Briz valora la relación de CHA con otras formaciones

P.- Hay algunos sectores de Podemos en la Comunidad que plantearon una especie de marea, como la que existe en Galicia. ¿Cómo vería esa oferta?

R.- En caso de ser así, en las primeras elecciones generales del 20 de diciembre se podría haber planteado la posibilidad de converger, pero Podemos no tuvo ningún interés; seguramente, nos despreció. Lo único que quieren algunos miembros de Podemos es que Chunta Aragonesista sea subrogado por ellos y no tanto que haya una marea aragonesista. Esta es mi opinión particular e intransferible, porque yo negocié con ellos la posibilidad de converger y no hubo ninguna posibilidad.

P.- Entre tanto, esta primera parte de legislatura está siendo prolija en el debate de asuntos aragonesistas: reclamación de la deuda histórica al Estado, defensa de la vecindad civil en el Congreso y actualización de los derechos históricos, entre otros asuntos. ¿Tiene margen Aragón para salir del vagón de cola y ganar peso político en las reivindicaciones al Gobierno central?

R.- Ahora es un momento clave para que Aragón defienda sus intereses y sus derechos, y en el que hay que estar presente en todo momento. Yo creo que el presidente [Javier Lambán] también habla en esas claves, de aragonesismo y derechos de Aragón.

Con la actualización de derechos, lo que queremos es que, económicamente, se preserven los derechos políticos y sociales de los aragoneses. Estamos hablando de dinero para mantener el Estado del Bienestar, desde esa deuda histórica que el Estado nos tiene que garantizar. Y, para ello, tenemos una oportunidad absolutamente clara con la Bilateral, recogida en el artículo 108 del Estatuto, donde se dice que Aragón y el Estado tendrán que negociar temas fundamentales de inversión y de todo tipo. También está la Conferencia de Presidentes, donde se puede hablar de financiación autonómica.

P.- Volviendo a la relación del Gobierno PSOE-CHA en el Pignatelli, dijeron que su compromiso era con los ciudadanos aragoneses, pero que no seguirían a cualquier precio. Si el PSOE pacta con el PP en el Congreso medidas que no coinciden con su proyecto de izquierdas en Aragón, ¿les veremos terminar la legislatura en la oposición?

R.- Esto es algo que tendrá que ocurrir. Evidentemente, nosotros no estaríamos a cualquier precio y si unos Presupuestos se aprobarán aquí con el apoyo del PP, tendríamos que tomar decisiones. En Madrid, tendremos que ver cuáles son las medidas. Estamos de acuerdo con que se paralice la Lomce o hay un acuerdo sobre pobreza energética. Pero si pacta que quiere formalizar la Ley mordaza, o la financiación autonómica para Aragón no es la adecuada habrá que presionar.

En todo caso, no podemos ponernos la venda antes de la herida. De momento, el PSOE ha dicho que va a mantener la oposición. Si no es así, y son medidas imposibles de mantener y sostener, valoraremos en nuestros órganos. Pero, ahora, la relación es buena en el Pignatelli y no hay ninguna causa para poder romper nada.