Política

22/12/2016

Gimeno acusa a Montoro de usar a las autonomías para presionar al PSOE en el apoyo de los Presupuestos Generales

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, señala que el ministro está reteniendo el dato con el que las autonomías elaboran sus presupuestos con la intención de que las CCAA insten "a no sé quién" a apoyar las cuentas del Estado. Cristóbal Montoro rechaza que sea un chantaje y esgrime que no puede facilitar un dato que no tiene.

Alejandro Silva Faci