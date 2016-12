Absuelto un acusado de subarrendar un piso en Zaragoza y llevarse algunos objetos

Sucesos

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a un hombre, de nacionalidad argentina, que fue acusado de haber subarrendado el piso en el que vivía de alquiler en la avenida de Madrid y haberse llevado algunos objetos de su interior. El tribunal provincial no ve "suficientemente acreditados" los hechos.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza la semana pasada

Zaragoza.- La Audiencia Provincial de Zaragoza no ve probado que Luis A. G., vecino de Zaragoza y de nacionalidad argentina, subarrendara el piso en el que vivía en la avenida de Madrid y se llevara algunos objetos de su interior. En consecuencia, le absuelve del delito continuado de estafa y de hurto por los que le acusaba la Fiscalía.

De la prueba practicada, "ha quedado probado" que el 7 de mayo de 2014, Luis A. G. formalizó un contrato de arrendamiento sobre una vivienda con el propietario Antonio Javier S., por un precio de arrendamiento de 390 euros mensuales.

El 26 de septiembre de 2015, Alan A. L. presentó una denuncia ante la Comisaría del Distrito Delicias manifestando que entre las 13.00 horas del 14 de septiembre de ese año y las 19.00 horas del 26 de septiembre había estado con su pareja, José David S. R., fuera de su domicilio y al volver no podían entrar al haber sido cambiada la cerradura del piso que habían alquilado "de forma escrita y verbal" constando como arrendador Alejandro Z. U.

En la denuncia se señalaba que había pagado dos meses de fianza, 800 euros, y que el interior del piso estaba "todo revuelto y le faltaban sus pertenencias: un par de televisiones, una cama y demás enseres personales, los cuales han sido tasados pericialmente en 580 euros", considera probado la sentencia.

Para los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza, "no ha quedado suficientemente acreditado" que el acusado Luis A. G. hubiera engañado a la pareja formada por Alan A. L. y José David S. R., formalizando con ellos un contrato de arrendamiento figurando falsamente como propietario de la misma, y apropiándose del dinero del arrendamiento.

Asimismo, "tampoco ha quedado acreditado que el inmueble hubiera sido arrendado en el año 2014 a Luis A. con muebles y que éste no hubiera comprado algunos enseres y muebles para instalar en la vivienda", reza la sentencia.

Del mismo modo, los magistrados tampoco ven acreditado que cuando el acusado entró en la vivienda en septiembre de 2015 con un amigo suyo a recoger una cama, una televisión y sábanas de su propiedad, hubiera sustraído efectos de la pareja que vivía allí desde hacía dos meses.

Los magistrados consideran que Alan A. L. y José David S. R. solo declararon ante la Policía y no fue posible contactar con ellos para el juicio, donde se leyeron las declaraciones policiales. Ahora bien, estas "no sirven para enervar la presunción de inocencia del acusado, a no ser que vaya acompañada de otras pruebas que efectivamente sean legitimas y válidas".